DANAS TROPSKI TOPLO, ALI TO NEĆE BITI NAJVRELIJI DAN U NEDELJI! Počeo je prvi talas VRELINE u Srbiji - Meteorolog Đurić otkrio šta nas čeka!

Talas obilnih padavina i svežeg vremena za ovo doba godine sada je uveliko iza nas. Nažalost, poplave i bujice ostavile su posledice širom Srbije. Dobra vest je da pred nama period sa pravim letnjim vremenom.

Nad Srbijom sve više jača anticiklon u prizemlju, koji će narednih dana imati centar iznad Apeninskog poluostrva, pa se očekuje stabilno i sunčano vreme. Istovremeno, sa jugozapada se preko Mediterana do našeg područja prostire termički visinski greben, a u sklopu njega stizaće nam i vrlo topla vazdušna masa sa Mediterana, poreklom sa severa Afrike.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, već danas se u Srbiji očekuje pravi letnji dan, a temperatura će po prvi ove godine u mmogim predelima Srbije dostići 30°C, što bi bio prvi put ove godine. Kada temperatura dostigne i pređe 30°C, takav dan u meteorologiji naziva se tropski dan.

Sunčano i još toplije biće narednih dana, uz maksimalne temperature u utorak i u sredu od 28 do 33°C, u Beogradu do 31-32°C. U četvrtak će biti još toplije.

Najvreliji dan biće petak. Maksimalna temperatura biće od 32 do 35°C, lokalno i do 36°C.

Narednih dana zbog vedrog vremena, u periodu od 10 do 16 časova očekuju se veoma visoke vrednosti UV zračenja sa vrednostima i preko 8, pa se bez adekvatne zaštite ne treba izlagati duže od 10 do 15 minuta. U periodu od 9 do 17 časova preporučuje se i izbegavanje boravka na suncu i zbog opasnosti od toplotnog udara.

Nažalost, petak će doneti i destabilizaciju atmosfere, pa se već krajem dana i tokom noći u severozapadnim, a za vikend i u ostalim predelima doći do jačeg pogoršanja vremena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske nepogode.

Sledeći vikend doneće i pad temperature za oko osam stepeni.

