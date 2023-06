VLADIMIR LUČIĆ: Napadaju Telekom jer smo JAČI NEGO IKADA!

“Junajted Grupe hoće da zaustavi rast Telekoma na silu - medijskim, političkim i lobističkim kampanjama - umesto da se bore tako što će korisnicima davati bolje usluge i bolju ponudu. Ali, kvalitet pobeđuje”

Telekom Srbija je državi i građanima dosad dao preko 3,7 milijarde evra, a iz budžeta nije uzeo jedan jedini dinar, izjavio je generalni direktor ove kompanije Vladimir Lučić.

Komentarišući tvrdnje dežurnih kritičara da Telekom troši “narodne pare”, Lučić je u intervjuu za TV Pančevo izneo činjenice, crno na belo.

- Telekom je izdvojio više od milijardu evra na osnovu dividendi svojim akcionarima, Republici Srbiji i građanima, kao i čak 2,7 milijardi evra na osnovu raznih poreza i taksi. Naši protivnici kada nas napadaju kažu da koristimo državne pare. A ništa nije dalje od istine. Mi živimo isključivo od sopstvenih poslovnih prihoda, od 1997. kada je kompanija osnovana nismo uzeli dinar iz budžeta, a milijarde evra smo dali u državni budžet, kao i građanima Srbije - objasnio je Vladimir Lučić.

Puna istina je nešto potpuno suprotno od onoga što dežurni kritičari Telekoma tvrde.

- Zapravo su upravo oni koji nas napadaju i koji organizuju svakodnevne kampanje protiv nas uzimali pare poreskih obveznika, svojih korisnika, narodne pare, a onda su preko raznih “poreskih optimizacija”, umesto da plate poreze i naknade i vrate deo državi, kao što rade sve normalne kompanije u zemlji i svetu, iznosili milione i milione evra iz Srbije i stavljali ih u sopstvene džepove, što rade i danas - naglasio je Lučić, komentarišući finansijske metode Junajted Grupe, koja stoji iza neprestanih negativnih kampanja protiv konkurentskog Telekoma.

Srpska kompanija im je na meti jer je jača nego ikada, pa je samo u prethodnoj godini oboreno više pozitivnih rekorda u poslovanju. Telekom je, konkretno, oborio tri sopstvena rekorda: broj korisnika, visina prihoda i operativna dobit.

- Sada imamo ukupno 11 miliona korisnika svih naših usluga, prihod u Srbiji je prvi put od osnivanja kompanije veći od milijardu evra, a na nivou Telekom Grupe iznosi preko 1,4 milijarde, dok operativna dobit, kao glavni znak stabilnosti kompanije, na nivou Grupe iznosi 68 milijardi dinara, od čega samo u Srbiji 49 milijardi, i znatno je veća nego prošle godine. Ta operativna dobit govori da imamo i te kako snage da nastavimo da investiramo i da se širimo - poručio je Vladimir Lučić.

U isto vreme, značajno su povećani tehnička efikasnost i organizacija. Telekom Srbija je prošle godine pustio u rad 2.000 baznih stanica, kao nikada ranije, čime je značajno povećan kvalitet 4G mreže, a optička mreža koja donosi najbrži i najstabilniji internet je stigla do 1,4 miliona domaćinstava. Sve ovo je Telekom postigao u vreme višegodišnje svetske ekonomske krize, prvo usled pandemije korone, a onda i rata u Ukrajini, praćene dramatičnim rastom kamatnih stopa, što dodatno govori o veličini poslovnih uspeha.

Nova velika snaga Telekom Srbija Grupe je ponuda TV kanala u okviru Arene, pre svega najatraktivniji i najkvalitetniji sportski sadržaji.

- Arena Sport kanali i engleska Premijer liga su najzaslužniji što je Telekom samo u Srbiji prošle godine dobio 108.000 novih korisnika, a taj pozitivni trend je nastavljen i ove godine. Naš ukupni rast sa brojem korisnika kao Telekom Grupe se u najvećoj meri zasniva upravo na sportskim sadržajima Arene. Ovi kanali su dosad predstavljali samo deo usluge Telekom Grupe, deo onoga što nudimo korisnicima, podrška u ukupnoj ponudi i u šta investiramo. Međutim, prema novom biznis planu Arene, od 2025. ona će postati samostalan profitni centar, ne tek dodatak u ponudi. Preko Arene smo ušli u 4 miliona domaćinstava širom bivše Jugoslavije i napravili ekskluzivna partnerstva sa Dojče Telekomom i Telekom Austrijom, koji nam plaćaju u zavisnosti od tržišta između 2 i 5 evra po korisniku, što su izuzetno dobre cene, prihodi od marketinga nam eksponencijalno rastu, jer na Areni i Superstaru svi žele da se reklamiraju, prihod od naše “klaud” aplikacije takođe raste - objasnio je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija: Najnoviji partner “Bank of Amerika”!

Vladimir Lučić je istakao da srpski Telekom ostvaruje partnerstva sa najjačima iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. - Ispravnost naše strategije se ogleda i u tome da nas podržavaju najsnažnije finansijske institucije u svetu, od raznih evropskih komercijalnih banaka, preko EIB, koja je zvanična banka EU, do našeg najnovijeg prestižnog partnera “Bank of America”. Zajedničko za sve njih je da nas kreditiraju ne tražeći bilo kakve garancije, po čemu smo verovatno jedinstveni ne samo u Srbiji, to znači da nam veruju, da veruju u naš biznis plan, jer ko god ozbiljan pogleda u naš plan jasno mu je da će prihodi i profitabilnost Telekoma rasti u sledećih deset godina i da to više niko ne može da zaustavi, svakako ne komercijalnim sredstvima normalne tržišne borbe - izjavio je Lučić. “Bank of America” spada u takozvanu Veliku četvorku najvećih i najuglednijih banaka u SAD, kod nje se nalazi oko 11 odsto ukupnih američkih bankarskih depozita, a postoji već 100 godina, sa korenima koji sežu čak do 18. veka.