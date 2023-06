Gradska čistoća nastavlja akciju suzbijanja komaraca

Gradska čistoća nastaviće i sutra tretman suzbijanja odraslih jedinki komaraca na teritoriji grada Beograda.

Akcija će uređajima sa zemlje biti sprovedena u periodu od 18 sati do ponoći, ako vremenski uslovi to budu dozvolili. Ukoliko dođe do pogoršanja vremenskih uslova tretman će biti odložen za naredni dan, saopštila je danas JKP Gradska čistoća.

Biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ada Huja, Paradajz ostrvo do Bele stene, nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkića dunavac, Crvenka, Put za Staru Borču, Stara Borča, groblje Mali Zbeg, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom Raju i Mali Raj.

Takođe i Azilantski centar, Slanci, Veliko selo, Dunavac, Preliv, Besni fok, Vrbovski, Široka greda, Padinska skela, Lisičiji jarak, Kotež, Borča, naselja Mali Zbeg, Borča pretok, Braća Marić, Sava Kovačević, Grga Andrijašević, Braće Jerković, Medaković, a zatim Vračar, Mladenovac, Put za Ovču 1 i 2, Ovča, Popova bara, Partizanski blok, Ulice Tabanovačka – Vitanovačka, Činovnička kolonija, naselje Stepa Stepanović, potez Vitanovačka - kružni put Voždovac, Mladenovac – Selters, Repište, Topčidersko brdo i Dedinje.

Prema njihovom saopštenju mole se građani da, ukoliko primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome obaveste servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11- 0 -11 radnim danima od 7 do 22 časa, i subotom od 8 do 14 časova.

Gradska čistoća apelovala je na sugrađane da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija na lokacijama gde se obavlja suzbijanje komaraca i pritom istakla da su preparati koje koriste za tretman suzbijanja komaraca registrovani od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, te građani nemaju razloga za strah.