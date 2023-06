SVE SPREMNO ZA POLAGANJE MALE MATURE: Osmaci rade prvi test iz srpskog jezika

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić rekao je danas da je sve spremno za polaganje male mature koja počinje danas testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika u 9 časova, kao i da se finalne aktivnosti privode kraju.

"Kalendarom je predviđeno da srpski odnosno maternji jezik bude sutra, u sredu 21. juna od 9 do 11 časova, zatim u četvrtak 22. juna matematika i 23. juna učenici polažu izabrani test, to je novina u odnosu na prethodne godine, nema više kombinovanog testa. Ove godine imamo izabrani test iz jednog od ponuđenih predmeta koji su učenici birali do kraja decembra", rekao je Pašić za Tanjug.

Najviše đaka opredelilo se za biologiju - 38 odsto, geografiju - 29 odsto, istoriju - 16 odsto, hemiju - devet odsto i fiziku - osam odsto.

On je rekao da polaganje traje 120 minuta i samim postupkom polaganja je predviđeno da učenici ne mogu da napuste prostoriju prvih 45 minuta i poslednjih 15 minuta.

Pomoćnik ministra je rekao da učenici i roditelji ne treba da brinu i da u srednjim školama ima dovoljno mesta.

"Imamo 66.970 učenika i polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u sistemu, a u srednjim školama imamo oko 75.800 slobodnih mesta. Tako da ima dovoljno mesta za sve", rekao je on.



Pašić je istakao da očekuje da se osmaci dobro pripreme i uputio je zahvalnost nastavnicima koji su sa njima imali u prethodnom periodu pripremnu nastavu kako bi što bolje uradili svoj završni ispit.

Pašić je rekao da završni ispit ima trostruku ulogu - prva je sertifikaciona, i u ovom slučaju, svi osmaci moraju da izađu na završni ispit

"Sledeći korak u okviru završnog ispita je selekciona funkcija, to znači da učenici mogu da dobiju 40 poena na ova tri testa, srpski odnosno maternji jezik - 14 poena, na matematici takođe 14 poena, a na izabranom testu 12 poena. Treća funkcija je evaluaciona. Što znači da škole na osnovu rezultata završnog ispita rade kasnije evaluaciju i procenu da li je ocenjivanje učenika u skladu sa njihovim postignućima. Preduzimaju i određene aktivnosti za unapređenje sistema obrazovanja", objasnio je pomoćnik ministra.

Ono što je pravilnikom definisano da učenik koji ima manje od 50 poena iz škole i sa završnog ispita, kako je rekao Pašić, ne može da upiše četvorogodišnju srednju, odnosno, može da upiše trogodišnju srednju školu.

Pored srpskog jezika, završni ispit se polaže na još osam jezika - na albanskom, bugarskom, slovačkom, rusinskom, mađarskom, rumunskom, hrvatskom i bosanskom jeziku.

Pored srpskog, najviše se bira mađarski

Najviše pored srpskog jezika, kako navodi on, polaže se ispit na mađarskom jeziku, pa zatim na bosanskom jeziku.

"Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je nadležna institucija koja radi samu izradu testova i pripremu, štampanje testova. Sama distribucija testova se realizuje dan pred završni ispit u saradnji sa JP "Pošta Srbije" i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u obezbeđenim kutijama, u sigurnosnim kesama, pod pratnjom policije dolazi do punktova gde se kasnije stavlja u sefove, kazao je Pašić.

Dodao je da testove preuzimaju direktori škola i stavljaju ih u sef do dolaska supervizora.

Pašić je objasnio da učenici na polaganje testova dolaze u 8 časova u školu, gde ih čekaju odeljenske starešine, proveravaju da li su poneli đačku knjižicu, zatim se proverava da li su učenici poneli pribor koji je predviđen za taj dan i u 8.30 ulaze u prostor u kome će polagati završni ispit.

"Pozivam učenike da ne žure, da polako pročitaju sva uputstva i da krenu u izradu testa. Savet je da rade polako i ono što znaju, najpre da popune grafitnom olovkom, a kasnije da podebljaju hemijskom", rekao je on.

Test se sastoji iz pitanja zatvorenog i otvorenog tipa

"Svakako postoje standardi postignuća na osnovu kojih se prave testovi - imamo osnovni, srednji i napredni i tu bude otprilike osam pitanja osnovni nivo, sedam srednji, pet pitanja negde napredni nivo", objašnjava on.

Pašić je rako da će preliminarni rezultati biti objavljeni u nedelju 25. juna do 8 časova ujutru na sajtu Moja srednja škola, a da odmah roditelji imaju mogućnost prvostepenog prigovora komisiji ukoliko misle da neki zadatak nije vrednovan kako treba i to mogu da urade elektronskim putem.

Ukoliko ne mogu elektronski, dodaje on, mogu i neposredno u školi da vide rezultate u ponedeljak 26. juna.

Konačni rezultati biće objavljeni 28. juna, nakon čega sledi popunjavanje liste želja, a 3. jula već ide raspodela po školama, zaključio je Pašić.

