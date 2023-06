ODNOS SRBIJE I MAĐARSKE NA ISTORIJSKOM MAKSIMUMU! Vesić: Važno za jednu malu zemlju, da zna da ima PRIJATELJA koji će stati iza naših stavova (VIDEO)

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, imao je sastanke sa ministrima Vlade Mađarske. Vesić napominje da su odnosi dve zemlje sada na istorijskom maksimumu kada je u pitanju politički i ekonomski momenat, a to je rekao i premijer Mađarske Viktor Orban.

Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, nikada u istoriji nismo imali tako dobre odnose Srbije i Mađarske rekao je Vesić za Pink.

- Za nas su dobri odnosi sa Mađarskom posebno važni, oni su naši susedi, deo Mađarskog naroda živi u našoj zemlji, oni su lojalni građani Srbije i doprinose razvoju naše zemlje - rekao je Vesić i naglasio da je Mađarska pre svega naš prijatelj.

- Veoma je važno za jednu malu zemlju koja se nalazi pod pritiscima, da zna da ima jednog prijatelja koji će stati iza nas i koji će imati razumevanja za naše stavove jer zapadne zemlje uglavnom za naše stavove nemaju dovoljno razumevanja, s obzirom da je ta samoproglašena nezavisnost Kosova i Metohije njihovo čedo koje se očigledno ne razvija onako kako su planirali i sada misle da će vršenjem dodatnog pritiska na Srbiju uspeti da završe projekat koji od početka nije bio dobar - rekao je Vesić.

Jučerašnji sastanak i desetine potpisanih sporazuma naše dve zemlje, od kojih je jedan potpisao i Vesić o radu i saradnji u železničkoj infrastrukturi, još jedan dokaz odličnih odnosa Srbije i Mađarske i nastavak onoga što su započeli predsednik Vučić i premijer Viktor Orban.

- Naše dve zemlje nemaju ni jedan međusobni problem, sarađujemo blisko, i granica između nas je samo formalnost koju moramo da imamo pošto su oni u Šengenu, a mi nismo, ali smo mi zemlje koje sarađuju bratski i prijateljski- rekao je Vesić.

Sporazum koji je potpisan o železničkoj infrastrukturi je od izuzetnog značaja za nas.

- Mi smo prvi put izašli sa zajeničkim projektom sa Mađarskom stranom kada je u pitanju sever Srbije i putna infrastruktura. Mi gradimo našu saobraćajnicu koja se zove Smajli , to je naša brza saobraćajnica koja će vezati Bački Breg, naš prelaz sa Mađarskom i Nakovo i Srpsku Crnju koje su prelazi sa Rumunijom. Dužina tog puta je preko 180 kilometara i taj put prolazi kroz Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Novi Bečej, Kikindu i dolazi do Srpske Crnje. Tako ćemo izgraditi put koji će biti najbrža veza Rumuniji sa recimo Austrijom i Nemačkom - rekao je Vesić.

On je dodao da je izuzetno važno da Mađari izgrade svoju infrastrukturu i tu izlazimo sa zajedničkim projektom, oni grade svoj deo puta, grade most na Dunavu kod Mohača, pa će se graditi i veliki integrisani granični prelaz na Bačkom Bregu.

Kada je u pitanju železnički saobraćaj, ove dve države rade nekoliko projekata. Prvi je brza pruga od Novog Sada do Subotice, dužine od 108 kilometara. Naš deo pruge biće završen do kraja 2024. godine, najavio je ministar Vesić, a mađarski deo pruge od granice do Budimpešte biće završena do sredine 2025. godine.

- Neophodno je da se vozovi testiraju šest meseci, pa ćemo brzu prugu od Beograda do Budimpešte imati do kraja 2025. godine. Granični prelazi će biti na železničkim stanicama u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Budimpešti. Izgrađena je pruga Subotica - Segedin i od oktobra se kreće sa putničkim saobraćajem i u naredne dve godine radi se zajednički pregled putnika na stanici. Od 2025. godine imaćemo zajednički granični prelaz u Segedinu - najavio je Vesić.

Dogovoreno je da se radi još jedna brza pruga Subotica-Baje, oko 13 kilometara. Time će biti tri zajedničke pruge sa ovom državom. Radi se i na rekonstrukciji pruge Sombor-Vrbas.