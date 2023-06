DOJAVE O BOMBAMA NA DAN POLAGANJA MALE MATURE: Škole dobile uputstva, policija pregledala sve objekte

Vršilac dužnosti ministra prosvete Đorđe Milićević je na pitanje o evulentualnim dojavama o bombama rekao:

- Republička komisija je predvidela modalitete i u slučaju da dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, osigurali smo se i sa te strane. Želim da verujem da će svi građani Srbije brinuti o budućnosti svih 66.970 učenika koji polažu završni ispit. Naravno da niko ne isključuje mogućnost da će doći do nepredviđenih okolnosti, tu mislim na dojave o bombama tokom polaganja završnog ispita, ali smo zajedno sa MUP, relevantnim institucijama i organima predvideli adekvatne mere i da to neće remetiti održavanje završnog ispita.

Podsetimo, nekoliko škola je rano jutros dobilo elektronsku poštu sa pretnjama o postavljeni m bombama. Škole su pregledane i bezbedne, dojave su bile lažne, a prvi dan ispita je protekao u redu i ispit je održan u svim školama. U svakom slučaju, škole su dobile u uputstvo kako da postupaju u takvim situacijama u saradnji sa policijom. Ova procedura predviđa da se sve škole pregledaju pre početka završnih ispita, a u školama i oko škola dežura policija.

Republička upisna komisija predvidela je modalitete i ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti kako bi se osiguralo da se mala matura realizuje neometano.

