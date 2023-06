ZA SVE KOJI SE PITAJU: Evo šta se dešava sa vašim kreditom ako vaša banka ode u stečaj

Dušan Uzelac sa portala Kamatica je pružio uvid u proces dobijanja kredita u bankama i istakao faktore koji utiču na odobravanje istih.

- Skoro je 50 prema 50 da li ćete dobiti kredit u banci. To zavisi od raznih faktora. Prvo zavisi od same banke, neke banke ne daju razne vrste kredita. Vi možete baš da pogrešite kada od neke banke tražite stambeni kredit, a ona ima to u izlogu ali ne prodaje. Zato što je to poslovna praksa banke. Stambeni kredit je vrlo kompleksan proizvod za samu banku. Zato svega samo par banaka u Srbiji može da dozvoli to. Taj proizvod se prati 20 i kusur godina i operacije su kompleksne. Morate da imate set nekih službi unutar banke koji su skupi i zahtevaju veći iznos sredstava koji se plasiraju. To je nešto što mogu da dozvole samo par banaka u Srbiji - istakao je Uzelac.

- Banke uglavnom gledaju mesta gde radite. U vreme korone banke su imale "crne liste" da tako kažem. Ugostiteljstvo je bilo pod znakom pitanja, transport i turizam. Ti ljudi koji su radili u tim industrijama nisu sa kvaliletnim i stabilnim prihodima za banku da bi ona dobila tu saradnju - rekao je Uzelac.

Šta se dešava sa našim kreditom ukoliko ta banka ode u stečaj?



- Nažalost, ne poništava se. Najčešće to preuzme to druga banka. Za klijente se ne desi ništa drastično, oni samo dobiju promenu broja računa i menjaju filijalu ili ekspozituru gde odlaze. Ali neka druga banka preuzme celu tu operativu - rekao je Uzelac.

