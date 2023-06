VLADIMIR LUČIĆ o napadima Junajted Grupe na Telekom: Važnije im da uništavaju, nego da rade i stvaraju

Telekom je angažovao advokata koji brani našeg otetog radnika na severu Kosova Uroša Vukašinovića, u stalnom smo kontaktu i sa državnim organima u Beogradu i sa Ambasadom SAD u Prištini, naši radnici na KiM su pravi heroji - izjavio je generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić povodom kidnapovanja radnika “mts” pre dva dana.

Prema iskazima očevidaca, Vukašinovića su u ponedeljak u blizini Leposavića, dok je išao na posao, dve osobe u civilu napale i ubacile u automobil marke “folksvagen”. Ispostavilo se da je odveden u južnu Kosovsku Mitrovicu, potom mu je određen pritvor od 30 dana, a vlasti Aljbina Kurtija ga optužuju za navodni fizički napad na novinare.

Vladimir Lučić je u gostovanju na TV Prva bio potpuno jasan: Vukašinović, kao i svi radnici Telekoma na Kosovu, imaju punu podršku svoje kompanije.

- Način na koji je Uroš Vukašinović praktično kidnapovan nije u skladu sa bilo kakvim evropskim normama, strašno je da se tako nešto dešava u Evropi u trećoj deceniji 21. veka. Takođe, svi koj ga poznaju i koji su učestvovali u protestima Srba protiv Kurtijeve strahovlade govore da nije kriv za ono za šta ga Priština tereti. Sve što Vukašinović želi jeste da može da normalno živi i radi na Kosovu i Metohiji - izjavio je Lučić.

Direktor Telekoma je objasnio da ova kompanija na Kosmetu ima oko 200 radnika i da strahuje za njihovu bezbednost, ali da oni nastavljaju da besprekorno rade svoj posao.

- Čak 30.000 domaćinstava na KiM koristi usluge televizije Telekoma, a održavamo i mobilnu mrežu. Ogromni su napori i herojstvo naših radnika u Pokrajini. Nadležni regulatori na Kosovu, inače, u poslednjih godinu dana prema Telekomu zauzimaju vrlo negativan stav, iako mi tamo radimo u skladu sa Briselskim sporazumom i svim pravnim odlukama. Imamo veliko poverenje u predsednika Aleksandra Vučića i našu vladu da rade sve na smirivanju situacije i vraćanju normalnog života na KiM - naglasio je Vladimir Lučić.

Dok jedni na Kosovu kidnapuju radnike Telekoma Srbija, drugi u Beogradu protiv ove kompanije vode pravi propagandni rat. Na TV N1 koja je u direktnom vlasništvu Junajted Grupe, je dve večeri zaredom u udarnom terminu emitovala “dokumentarni film” posvećen Telekomu, njihovom glavnom tržišnom konkurentu.

Vladimir Lučić kaže da je to znak sve veće nervoze u redovima Junajted Grupe zbog veoma loših poslovnih rezultata, a nervoza je najveća kod njenih suvlasnika koji su preko svojih ofšor firmi ispumpavali ogroman novac iz Srbije.

- Prave strašne gubitke, imaju strašne dugove, jako loše im ide na svim tržištima na kojima posluju, od Srbije preko BiH i Hrvatske do Grčke i Bugarske. Naša zemlja im je ranije bila “kasica prasica”, izvlačili su novac zarađen od korisnika, naših građana, iz Srbije i to koristili za razne investicije u inostranstvu, ali i za lično bogaćenje, kupovali su privatne avione, golf terene, luksuzne nekretnine. Ali sada loše posluju u Srbiji, Telekom je postao dominantni lider i hoće na silu da nas zaustave - objasnio je Vladimir Lučić motivaciju za napade Junajted Grupe na kompaniju koju predvodi.

Kako je naglasio, Junajted Grupa pravi veliku grešku time što ulaže ogroman novac i sve moguće resurse u rat protiv Telekoma, umesto da povedu više računa o kvalitetu svojih usluga i ponude korisnicima.

- Više se bave Telekomom nego svojim korisnicima, više ulažu u rat protiv nas nego u svoje usluge, i to im je velika greška. Na tržištu pobeđuje kvalitet, a svaki pokušaj da nas na silu zaustave osuđen je na propast. Uostalom, najbolji dokaz je to da Telekom Srbija sada ima bar 300.000 korisnika više nego oni, a 2018. imali smo 500.000 korisnika manje. To je rezultat. Staro vreme propadanja Telekoma, koje i u pomenutom “dokumentarcu” prizivaju, kada smo u velikim gradovima imali tržišno učešće od bukvalno jedan odsto, dok su oni pravili kartele i radili šta god im se prohte, zauvek je prošlost - poručio je Lučić.

A kako će Telekom odgovoriti na napade Junajted Grupe? Prvi čovek kompanije i na to ima jasan odgovor.

- Očekujem da će nas još jače i brutalnije napadati, a mi ćemo im odgovoriti kao i do sada: radom, stvaranjem, kvalitetom, širenjem na tržištima, rezultatima. Imaćemo prirodan rast korisnika i ove godine u svim segmentima. Imaćemo i ponovo rekordne prihode. Oni, umesto u bolje usluge korisnicima, ulažu desetine miliona evra od Brisela do Vašingtona da nas silom zaustave.

Što se tiče njegovog učešća u famoznom “dokumentarcu” N1, Vladimir Lučić je potvrdio da je pristao da im da intervju, ali da oni nisu pristali na neke uslove.

- Bio sam spreman da odgovorim na njihovih 19 pitanja, moj jedini uslov je bio da objave sve odgovore, jer sam znao da ću od sagovornika biti “jedan protiv svih”, a tražio sam da naša kamera bude prisutna jer nemam poverenja u njihove vlasnike. Njima to ništa nije odgovaralo. Nemam problem da govorim bilo gde jer branim istinu i govorim istinu. Niko ne može da vam postavi loše pitanje jer istina je samo jedna, ali i sama emisija je potvrdila da istina njihovim vlasnicima nije interes - zaključio je Vladimir Lučić.

Kopernikus odličan potez Vladimir Lučić se osvrnuo i na napade Junajted Grupe zbog odluke Telekoma iz 2018. da kupi kablovskog operatora Kopernikus. - Kopernikus je bio drugi po veličini operator u zemlji, sa 145.000 korisnika televizije i 60.000 internet korisnika. Prostirali su se od Vojvodine do centralne Srbije, na njega su se zbog takve geografije naslanjali i mnogi mali operatori koje smo posle akvizirali. Da nismo kupili Kopernikus cela strategija, da sada imamo preko milion korisnika, bila bi praktično neizvodljiva. Nama bi danas operativna dobit bila nula, a sada je 49 milijardi samo u Srbiji - objasnio je Lučić.

Napadaju predsednika Vučića zbog Telekoma Odnos prema podršci političara još jedan je primer cinizma i licemerja Junajted Grupe. - Potpuno je normalno da predsednik države afirmativno govori o kompaniji u većinskom vlasništvu države. Njih sve vreme najbrutalnije podržavaju političari, čak su neki javno apelovali na korisnike SBB da ne prelaze na “mts”, pravili su kampanje da se ne dozvoli ulazak optičke mreže Telekoma u stambene zgrade, sve vreme sinhronizovano deluju sa nekim političarima.

Istina o osnivanju medija Vladimir Lučić ima veliko iskustvo sa Zapada, gde je jedno vreme i radio i školovao se, pored diplome sa ETF u Beogradu. Upravo sa takvim svojim znanjima ističe da se “u zapadnim zemljama države vrlo zaštitinički odnose prema državnim operatorima”. - Ovde nas stalno napadaju zbog osnivanja pojedinih medijskih kuća, tvrdeći da to nije evropska praksa, a u čak 13 zemalja EU operatori sa manjinskim i većinskim državnim vlasništvom su ujedno vlasnici medija - raskrinkao je Lučić još jednu neistinu iz kuhinje Junajted Grupe.