Blinken čestitao Srbiji što će biti domaćin EXPO 2027: Radujemo se što ćemo prikazati neverovatan paviljon

- Čestitamo Srbiji na njihovoj ubedljivoj ponudi i radujemo se što ćemo prikazati neverovatan paviljon 2027. Hvala svima koji su podržali kandidaturu SAD za domaćina 2027 + napisao je Blinken na svom nalogu na Tviteru.

Thank you to all who supported the United States bid to host @usaexpo2027. We congratulate Serbia on their compelling bid and we look forward to showcasing an amazing pavilion in 2027.