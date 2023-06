U SRBIJU STIŽE PESAK IZ SAHARE: Ruta mu nije bila direktna do nas, međutim, ipak će nas zadesiti USRED TOPLOTNOG TALASA

Ogromne količine peska direktno su sa severa Afrike stigle do Španije, Italije i Francuske i to veoma izraženim južnim strujama.

Nad Srbijom je već danima prisutan termički visinski greben, koji se preko našeg područja prostire sa jugozapada, odnosno sa Mediterana. Osim veoma tople vazdušne mase, do našeg područja danas i sutra pristizaće i čestice pustinjskog peska.

Ovakva sinoptička situacija uslovljava prema Srbiji strujanje vrele vazdušne mase, poreklom sa severa Afrike, pa je našu zemlju zahvatio prvi toplotni talas ove godine.

Već danima se u Srbiji beleže tropski dani (maksimalna temperatura viša od 30°C), a u Beogradu i u Vojvodini beleže se i tropske noći (minimalna temperatura ne spušta se ispod 20°C).

Vrhunac ovog vrelog talasa očekuje se danas i u petak, uz maksimalne temperature od 32 do 36°C, u petal lokalno i do 37°C.

Osim vrele vazdušne mase, do našeg područja sa severa Afrike pristižu i čestice peska iz Sahare.

Ogromne količine peska direktno su sa severa Afrike stigle do Španije, Italije i Francuske i to veoma izraženim južnim strujama.

Iako nad našim područjem preovladava severozapadno visinsko strujanje, pesak do našeg područa neće stići direktno sa severa Afrike preko Mediterana, već sa severozapada preko oblasti Alpa i severa Italije, a reč je o česticama peska koji su do zapada i jugopzada Evrope prethodno stigle sa severa Afrike.

Dakle, čestice peska iz Sahare biće danas, a naročito u petka prisutne nad Srbijom, ali najviše nad zapadnim predelima Balkana, a ova pojava biće najviše vidljiva po zamućenosti atmosfere i po zamućenosti plavetnila neba, a naročito po spektakularnim zalascima sunca.

Pesak se neće dugo zadržavati nad Srbijom.

Već u petak uveče do severozapada, a tokom noći i preko ostalih predela Srbbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje vetra na veoma jak severozapadni, pri čemu će veoma snažno i izraženo visinsko severozapadno strujanje pročistiti atmosferu od peska. Samo u početnom trenutku pogoršanja, padavine u petak pred kraj dana i uveče mogu sadražati čestice pustinjskog peska (pre prodora hladnog fronta i u zonama predfrontalnih grmljavinskih oluja i nestabilnosti), a to bi najviše bilo vidljivo na vozilima i to po prestanju padavina.

Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem snažnog severozapadnog visinskog strujanja, pa se očekuju kiša i pljuskovi bez čestica peska, a jak vetar potpuno bi pročisto atmosferu od peska.

Iako retka, ovo je potpuno uobičajena i prirodna pojava. Pesak do našeg područja najčešće stiže kada je centar ciklona prisutan nad centralnim i zapadnim Mediteranom ili zapadnom Evropom i tada stiže direktnim putem. Ovog puta nad Italijom biće prisutan anticiklon, pa pesak neće stići do Srbije direktno iz Sahare, već u sklopu anticklona južnim strujanjem do jugozapada i zapada Evrope, a severozapadnim do našeg područja, što je veoma retka situacija. Pesak iz Sahare odgovoran je za obojene ili prljave padavine ili obojen (žut ili crven) sneg.

Autor: