Ako sebi želite dobro, NE NA SUNCE duže od 15 minuta: Vrućina napunila obale Vrbasa, lekari upozoravaju na opasnosti (FOTO)

Ne čudi što su mnogi jedva dočekali letne temperature, nakon onako dugog perioda kiše. Leto znači više boravka napolju, laganiju odeću, plivanje i sunčanje.

Ovih dana obale Vrbasa u Banjaluci, kada živa na termometru podobro prelazi 30 stepeni, pune su ljudi. Malo je onih koji plivaju, više je onih koji se sunčaju. A, upravo to može da bude veoma opasno, upozoravaju lekari, prenosi Srpskainfo.

Boravak na suncu duži od 15 minuta smatra se dužim izlaganjem. Čak i ako ste ispod suncobrana ili ste se skrili u hladu, to ne štiti 100 odsto od sunčevog zračenja.

Koža pamti

Preporuka je – obavezno mazati kožu preparatima sa zaštitnim faktorima, a definitivno izbegavati direktni boravak na suncu u najtoplijem delu dana.

– Mnogi naučnici kažu da koža pamti. Čak i opekotine i preterano izlaganje suncu prije više godina, ili čak u detinjstvu, može u kasnijem dobu da bude faktor rizika za obolevanje od jako opasnih karcinoma kože – upozorava Kosana Stanetić, načelnik Službe porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka.

Ističe kako se povećava broj osoba obolelih od karcinoma kože i da je u velikom porastu i kod mlađih osoba.

– Faktor rizika broj jedan za obolevanje od ove vrste izuzetno zloćudnog malignog tumora je sunčanje – naglašava ona za Srpskainfo.

Oni koji se previše izlažu suncu mogu da dobiju i opekotine kože ili alergijsku reakciju. Ističe kako je zadnjih godina primećen veći broj pacijenata koji imaju alergiju na sunce. S obzirom da je promena vremena došla naglo, da se iz kišnog i hladnog perioda za dan-dva došlo na temperature iznad 30 stepeni, ne treba da čudi što neki mogu da osete negativne posledice, posebno ako se ne pridržavaju određenih saveta.

Ko sve treba da se pazi

Doktorka Stanetić kaže kako nisu svi u istom riziku, a da posebno treba da se paze stariji, deca i pacijenti oboleli od hroničnih bolesti. Posebno oni koji boluju od kardiovaskularnih bolesti su u povećanom riziku da osete negativne efekte vrućina na zdravlje.

– Bez obzira na doba života, da li imaju hroničnu bolest ili ne, prilikom dužeg izlaganja visokim temperaturama mogu da osete malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu, neki čak i kratkotrajni gubitak svesti. Mnogi mogu da se žale na glavobolje, posebno što je promena vremena došla izuzetno naglo. Neki mogu da se žale na otežano disanje, na ubrzan puls, lupanje srca – naglašava ona.

Pojašnjava kako se kod visokih temperatura šire krvni sudovi da bi se organizam hladio. A širenje krvnih sudova dovodi do pada krvnog pritiska što može dovesti do nesvestice, pa čak i do gubitka svijesti. Takođe, za vreme vrućina telo se znoji, a osim vode gube se i elektroliti. Gubitak ili nedostatak elektrolita može da izazove različite simptome kao što su umor, promenjen srčani ritam, trnjenje prstiju, slaba cirkulacija, konfuzija.

Stanetićeva priča kako se većina pacijenata pridržava saveta vezano sa ponašanje u vreme vrućina.

A to znači izbegavanje boravka na otvorenom od 10 do 17 sati, jer je tada najveće sunčevo zračenje i najveće temperature.

Svima se savetuje da u ovom periodu unose više tečnosti od uobičajenog, zbog povećanog znojenja. Najbolje je piti vodu ili blagi nezaslađeni čaj. Svakako treba izbegavati alkohol, jer on dodatno izaziva širenje krvnih sudova, a ne savetuju se ni zaslađena, gazirana pića. Ishrana bi trebalo da bude bazirana na svežem voću i povrću, da je što manje masna i začinjena.

– Može to biti kuvano povrće i riba. Uglavnom laganija ishrana koja manje iscrpljuje organizam za potrebe varenja hrane. Savetuje se da odeća bude što više od prirodnih materijala, svetlijih boja, komotnija, da ne doprinosi povećanom znojenju. U slučaju boravka na otvorenom prostoru, posebno ako je nešto duži, zaštiti glavu šeširima ili kapama, da bi se izbegla sunčanica – ističe doktorka.

Dodaje i kako je neophodno da pacijenti koji imaju hronične bolesti redovno koriste propisanu terapiju.

