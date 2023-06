MNOGI BI DA STUDIRAJU OVDE! Na jednom fakultetu se već prvog dana prijavilo 150 kandidata više nego što ima mesta!

Prijava za upis na fakultete u prvom roku počela je juče, a već danas primetno je koji smerovi imaju najveću, a koji najmanju popularnost među budućim studentima.

Pravo iznenađenje je i Tehnički fakultet u Boru, gde se samo za dan prijavilo čak 116 kandidata, dok klupa ima samo za 240 studenata.

Ipak,u toku prvog dana, najviše prijavljenih bilo je na Fakultetu organizacionih nauka - 1130, dok je najmanje prijavljenih na Fizičkom fakultetu, sa 49 kandidata.

Prethodnih godina FON je svakako bio među najtraženijim fakultetima u Beogradu, a za njim nije zaostajao ni Stomatološki. Sudeći po brojkama u toku prvog dana prijava, ni ove godine situacija nije mnogo drugačija. Na Stomatološkom fakultetu za sada je prijavljeno 275 kandidata, dok budžetskih i samofinansirajućih mesta ima manje, 260.

Sledeći na listi je svakako i Građevinski fakultet, na kom već ima 543 prijavljenih, dok je mesta samo 420. Na pomenutom FON-u, budžetskih i samofinansirajućih klupa je 980, te je vidljivo da je broj prijavljenih i ovde premašio kvotu.

Filozofski fakultet je takođe na listi onih omiljenih, ali deluje da ga takvim čini samo jedan smer - psihologija. Naime, u toku prvog dana ukupno se na ovaj fakultet prijavilo 509 kandidata, od kojih je 325 na psihologiji, dok mesta na ovom smeru ima više nego duplo manje - 116.

Na ostalim fakultetima, prijavljenih kandidata ima, ali njihov broj i dalje ne premašuje količinu mesta. Međutim, teško je zamisliti da do te situacije ne dođe do kraja prijava.

Za čak 5 smerova prijavljen samo jedan kandidat

Kao što godinama unazad znamo na kojim smerovima će biti najveća gužva, tako znamo gde će biti i najmanje zainteresovanih, pa čak i praznih mesta nakon prijemnog. Ove godine, prvog dana prijava, za čak 5 smerova prijavio se samo jedan kandidat, a sudeći po tim brojkama, ovo je lista najmanje traženih profila:

1. Regionalna geologija (Rudarsko-geološki fakultet)

2. Geofizika (Rudarsko-geološki fakultet)

3. Metalurško inženjerstvo (Tehnički fakultet u Boru)

4. Obrazovanje vaspitača (Vaspitački fakultet u Novom Pazaru)

5. Opšta fizika (Fizički fakultet)

Podsetimo, prijave traju do 24. juna, a prijemni ispiti su planirani od 26. do 30. juna Na prvu godinu osnovnih studija na državnim univerzitetima, ne računajući one u Vojvodini, na teret budžeta biće upisano 17.822 studenta.