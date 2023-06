DRUGI DAN PRIJAVE BRUCOŠA: Na 13 fakulteta više prijavljenih nego mesta

Na 13 fakulteta Univerziteta u Beogradu već je više prijavljenih kandidata nego što je mesta, pokazuju podaci od drugog dana upisa.

Kako saopštavaju iz Univerziteta u Beogradu, interesovanje je veliko, jer je na čak 13 od 31 fakulteta u ovom trenutku više prijavljenih kandidata nego što je predviđenih budžetskih i samofinansirajućih mesta.

Napominju da na pojedinim fakultetima prijavljivanje traje do subote poslepodne, te da je reč o trenutnom preseku stanja.

Među njima su npr. Arhitektonski i Građevinski fakultet, Elektrotehnički, Mašinski, FON, Stomatološki...

Na Biloškom fakultetu zasad je prijavljeno šest kandidata više (236), nego što je predviđenih mesta (230). Sa druge strane na Građevinskom fakultetu trenutno je 627 kandidata, dok je 420 mesta za studiranje.

Na Fakultetu bezbednosti prijavljeno je 432 kandidata, dok se prima 400. Opet velika razlika između broja prijavljenih i raspoloživih mesta beleži se na Fakultetu organizacionih nauka, gde je više od 1.400 prijavljenih kandidata, a 980 mesta.

Detaljnije vidite na sajtu Univerziteta u Beogradu.

Podsetimo, prijave traju do 24. juna, a prijemni ispiti su planirani od 26. do 30. juna Na prvu godinu osnovnih studija na državnim univerzitetima, ne računajući one u Vojvodini, na teret budžeta biće upisano 17.822 studenta.

Objedinjena preliminarna lista broja budućih brucoša po fakultetima u glavnom gradu biće istaknuta do 3. jula, dok će konačne rang liste fakulteta biti objavljene najkasnije do 10. jula, kada i počinje upis novih brucoša.

Na Univerzitetu u Beogradu bi do 15. jula trebalo da stignu podaci o broju slobodnih mesta preostalih za dobijanje indeksa u drugom, septembarskom upisnom krugu. Izuzetak od ovog pravila je Matematički fakultet koji ima isključivo onlajn prijavljivanje, koje je počelo 16. juna i trajaće do 22. juna.

