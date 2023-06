ANTONIO BANDERAS ČESTITAO BEOGRADU NA IZBORU ZA EXPO2027: Ovde u Malagi, tuga je trajala nekoliko minuta

Antonio Banderas, filmski glumac, redatelj, producent i pevač, inače rođen u Malagi, a čija je producentska kuća radila prezentaciju u Malagi, oglasio se na svom Tviter profilu i čestitao Beogradu izbor za domaćina EXPO 2027.

Congratulations to #Belgrade for being elected the headquarters of #Expo2027!



Here in #Málaga, sadness lasted a few minutes because we live in our natural joy. We keep looking to the future and we will not be able to avoid being happy!@bieparis #BIE172 #Serbia