UPOZORENJE NA GRMLJAVINSKE OLUJE: Očekuju nas obilni pljuskovi, grad i pad temperature

Vrelo vreme nastavlja se u Srbiji, a samo nekoliko sati deli nas od jače promene vremena.

U celoj Srbiji i dalje je sunčano i veoma toplo. Već oko podneva Valjevo, Novi Sad i Sombor bili su najtopliji sa 35 stepeni, a Beograd sa 34 stepena.

U nastavku poslepodneva atmosfera nad Srbijom biće sve nestabilnija.

Već u narednim satima u delovima zapadne i jugozapadne Srbije ponegde se očekuje jači razvoj oblačnosti i pojava jakih pljuskova sa grmljavinom, uz pojavu grada i olujnog vetra, a u veoma kratkom vremenskom intervalu moglo bi da padne i preko 30 mm kiše po kvadratnom metru. Reč je o jakim, ali lokalnim olujama.

Ovi grmljavinski sistemi premeštali se bi se u jugozapadnoj visinskoj struji prema centralnim predelima Srbije.

Inače, glavnima promene očekuje se pred sam kraj dana, tokom večeri i noći.

Tada će do severozapada i zapada Srbije uslediti prodor hladnog fronta, uz kišu i jake pljuskove sa grmljavinom. Očekuje se skretanje jugoistočnog vetra na veoma jak severozapadni, koji bi pri prelasku hladnog fronta bio kratkotrajno i sa olujnim udarima.

Iza hladnog fronta uslediće prodor i osetno svežije vazdušne mase, pa bi temperatura za manje od sat vremena mogla biti u padu i za 10 stepeni.

I dok će na udaru grmljavinskih nestabilnosti lokalno prvo naći zapadni, jugozapadni i centralni predeli Srbije, na udaru hladnog fronta tokom večeri prvo će se naći severozapad Srbije, odnosno Bačka, Srem, Mačva i Podrinje, a u nastavku večeri i noći i Beograd, kao i ostali predeli Srbije.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom i obilnim pljuskovima.

Čak se i po prodoru hladnog fronta očekuje neravnomerno raspoređene padavine, a neki predeli mogu proći i bez kapi kiše.

Inače, u predelima sa jakim olujama i obilnim padavinama, postojaće opasnost da u veoma kratkom vremenskom intervalu padne veća količina kiše, pa da odovodni i kanaliziaconi sistemi ne mogu da prihvate veću količinu atmosferske vode, što bi dovelo do kratkotrajnih poplava i bujica, ali ne zbog izlivanja reka. Kada je reč o rekama i tokovima, nema opasnsoti od poplava, osim samo na manjim tokovima bujičnog karaktera gde može doći do manjih izlivanja u slučaju jače grmljavinske oluje.

Kada je reč o scenariju sa poplavama i bujicama iz prethodnog perioda, nema opasnsoti da se se takav scenario na širem području ponovi.

Zbog očekivanih grmljavinskih oluja u vidu grada, olujnog vetra, obilnih pljuskova i jakog električnog pražnjenja, krajem dana, tokom večeri i noći preporučuje se povećan oprez na otvorenom i izbegavanje kritičnih mesta. Oprez će biti neophodan i u saobraćaju.

Za razliku od dašanjeg vrelog dana, vikend će proteći u znaku znatno prijatnijeg i ugodnijeg vremena, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok se u subotu u delovima jugozapadne, centralne, istočne i južne Srbije očekuje pojava grmljavinskih oluja i nepogoda. U nedelju će na severu biti suvo sa dosta sunčanih perioda, u ostalim predeliima očekuje se pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predelima, ali neće biti olujnih nepogoda.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 24 na zapadu do 30 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu u subotu do 26 stepeni, u nedelju do 28 stepeni.

Početak sledeće sedmice doneće pretežno sunčano i toplo vreme, ali bez velikih vrućina, dok se manje i prolazno pogoršanje očekuje sredinom sledeće sedmice.