POČELO JE NEVREME - Na Beograd se sručio PLJUSAK SA GRMLJAVINOM! U narednih sat vremena na udaru i OVI delovi Srbije

"U narednih sat vremena u južnim delovima Beograda, kao i na području Rasinskog okruga jaki plјuskovi sa grmlјavinom, gradom i jakim severozapadnim vetrom", navodi se u najnovijem hitnom upozorenju RHMZ.

RHMZ upozorava da će tokom dana uslovi za grmlјavinske nepogode biti na istoku, jugu i jugozapadu zemlјe. U zoni jakih plјuskova pašće 20 - 30 mm za kratko vreme, lokalno i više, a olujni vetar kratkotrajno će biti jači od 20 - 25 m/s.

Na pritokama Jasenice, Kubršnice, Mlave i Peka mogući su kratkotrajni veći porasti vodostaja bujičnih vodotoka sa manjim lokalnim izlivanjima.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se južno od Save i Dunava. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Ponedeljak

U većem delu pretežno sunčano, osim na istoku Srbije, gde se uz više oblačnosti i dalje očekuju padavine. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Utorak

Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen. Кrajem dana na severu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti pojava pljuskova sa grmljavinom.