NAJTUŽNIJA SLIKA POPLAVA U SRBIJI: Za novi most preko Zapadne Morave u Mrčajevcima treba više od godinu dana (FOTO)

Srušeni most već je u prethodnim poplavama bio otešećen i zabranjen za saobraćaj teratnjicama težine više od dve tone od novembra prošle godine. Međutim, prema tvrdnjama meštana, mnogi su se o tu zabranu oglušili.

Nakon što se srušio most preko Zapadne Morave koji povezuje sela Mrčajevci i Mršinci pristupilo se hitnom reševanju ovog problema. Odmah je naglašeno da ne postoji mogućnost nekog prelaznog rešenja, već mora biti izgrađen novi most.

Predstavnici gradske vlasti obavili su razgovore sa predstavnicima Vosjke Srbije i Srbijavoda i za sada, kako je istakao gradonačelnik, postoje tri opcije kako bi se u najkraćem mogućem roku opet obezebedila najbliža saobraćajna veza za meštane tog kraja.

- Jedna od opcija jeste da se grade nove konstrukcije nizvodno nekih 400 metara ili uzvodno oko 500 metara. To će inženjeri odlučiti, imamo mogućnost od 35 metara raspona i to će biti manja nosivost do četiri tone, za traktore, pešake i putnička vozila. On je potreban zbog mnogo posla koje očekuje meštane tokom leta i jeseni, jer se većina bavi poljoprivredom. Sam projekat i izgradnja mosta ne može da se završi za manje od godinu i po dana - rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

Srušeni most već je u prethodnim poplavama bio otešećen i zabranjen za saobraćaj teratnjicama težine više od dve tone od novembra prošle godine. Međutim, prema tvrrdnjama meštana, mnogi su se o tu zabranu oglušili.

- Odmah smo nakon tog prvobitnog oštećenja na mostu se obratili nadležnima i grad Čačak je od resornog ministarstva dobio 500 miliona dinara. Od tog novca urađen je projekat rekonstrukcije, a izvođač radova obavio je sve neophodne pripreme za sanaciju i čekao da vodostaj Zapadne Morave opadne kako bi radovi na rekonstrukciji mogli da počnu. U međuvremenu, most se urušio. Dobićemo dodatna sredstva za izgradnju novog mosta - naglasio je Todorović.