ISPOVEST ŽRTVE PREVARE - Julija platila 250 evra 'vidovitoj baba Novki', a na video pozivu se otkrila mlada plavuša

Srpkinja Julija (49), koja živi u Austriji prevarena je od strane "internet vidovnjakinja", pa je rešila da iskustvo podeli sa čitaocima, kako i oni, u teškim trenucima, ne bi naseli na nešto slično.

Nakon jedne životne prepreke Julija je mislila da se nalazi u bezizlaznoj situaciji i pomoć je potražila od ljudi koji su svoje usluge nudili na internetu. Poslušala je sve njihove savete, ali kako kaže, odgovore na svoja pitanja nije dobila. "Ti ljudi su samo nestali", priča.

"Ima jedna stranica, "svet vidovitih" se zove i tamo sam postala žrtva prevare. Baba Novka mi je prva zapala za oko, sa mnogo obećanja. Ja verujem da nisam jedina, da ima puno ovakvih slučajeva da su ljudi doživeli prevaru od sličnih", ovako je započela svoju ispovest za Telegraf.rs.

Julija je nedavno raskinula vezu sa svojim partnerom i htela je da nađe utehu i rešenje za svoju tugu. Odlučila je da se obrati "Vidovitoj Novki" čiji je profil pronašla na pomenutoj stranici, a u opisu ispod profilne fotografije pisalo je da ima čak 34 godine iskustva i da pomaže ljudima koji se nalaze u teškim životnim situacijama, te da je njen jedini cilj da izvuče čoveka iz nevolje. Ovo je namamilo Juliju da se obrati baš ovoj ženi, a ubrzo je ostala zatečena prizorom koji je ugledala.

"Mi smo razgovarale telefonom i ona je pričala kao stara žena. Kada je pozovem, čim se javi, odjednom promeni glas. Onda sam je pozvala na video poziv i ona je verovatno greškom uključila kameru i videla sam na ekranu plavušu koja uopšte nije stara i ne liči na onu babu sa slike kako se predstavljala - videlo se da je skroz druga osoba", kaže Julija.

One su se, kako kaže, pre toga dopisivale i Novka je tražila za svoje vidovnjačke usluge 250 evra. Julija joj je ponudila da uplati deo novca pre, a deo nakon poziva, ali je Novka insistirala da ceo iznos bude odmah, unapred isplaćen, jer joj je rekla da treba da kupi i pripremi sav materijal koji košta. Julija joj je uplatila sav iznos, za šta ima dokaz.

"Ona je kao počela da radi. Javljala se, govorila mi je da sakrijem zlato zato što to smeta kod mog posla i tako dalje. To su gluposti, ali tek sad shvatam da su gluposti. Bila sam u teškoj situaciji. Raskinula sam vezu i tražila sam neki spas, ali za te stvari nema spasa, sad sam ukapirala. Samo su pare otišle", kaže Julija.

Žena koja se predstavlja kao "Vidovita Novka" prema rečima Julije stalno menja brojeve telefona, a od trenutka kada joj je uplatila novac na račun više nije odgovorila ni našoj sagovornici, već je, kako kaže, blokirala njen broj telefona. Julija je pokušala je da pozove takozvanu Novku i sa telefona svoje dece, ali verovatno čim vidovnjakinja vidi da je u pitanju austrijski broj telefona ne diže slušalicu.

"Novac je otišao, ali nije mi zbog novca već zbog prevaranata, želim da nešto uradim po tom pitanju. Oni znaju dobro da pričaju, oni su se uhodali u to i kada ih za nešto zoveš oni su spremni i znaju tačno šta treba da kažu", objašnjava Julija za Telegraf.rs.

Julija, iako prevarena, nije želela da odustane od traženja odgovora za svoja pitanja, pa je na toj istoj stranici pronašla osobu koja se predstavlja kao "ekspert vlaške magije" takozvanu "baba Jovanku", ali je ovog puta bila obazrivija i želela je da se prvo uveri da razgovara sa pravom osobom.

"Probala sam da zovem i babu Jovanku, ali sam htela prvo da mi se javi na video kameri, da vidim da li je ona - ona i onda da pričamo dalje. Sad sam već digla ruke od toga zato što sam shvatila da to jednostavno nije za mene. Tada je bila loša situacija i raskidanje veze i razočaranost ili šta već, što me je nateralo na to da probam što se kaže, ali od toga nema ništa, tako da šta vam bog da", zaključuje naša sagovornica.

Ona je na jednoj stranici prijavila prevarante koje je "ulovila", ali je rekla da se tu neće zaustaviti. Želi sve da ih razotkrije i da pomogne drugim ljudima da ne upadnu u zamku.

"Sada sam toliko ljuta, sad ću samo da tražim prevarante, toliko sam besna, sad ću sve da ih nađem", kaže Julija kroz smeh.