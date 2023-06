ČUVENI METEOROLOG ZA PINK OTKRIO: Na svaka tri, četiri dana imaćemo prolazna naoblačenja, a evo zašto nam smeta PROMENA VREMENA

Ivan Ristić, meteorolog, rekao je da je prošao uticaj afričkog anticiklona koji nam je doneo prethodni topli talas.

Ristić je rekao da ćemo sada biti pod uticajem azorskog anticiklona koji donosi česte promene vremena.

- Na svaka tri, četiri dana ćemo imati prolazna naoblačenja, a u pauzama će biti dosta sunca i temperature oko 30 stepeni - kazao je Ristić u uključenju u Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Ristić je rekao da se krajem jula ponovo očekuje uticaj afričkog anticiklona i velike vrućine.

On je govoreći o tome kako vreme utiče na ljude rekao da nas sunce čini mnogo optimističnijim i srećnijim.

- To je izvor energije. Problem nastaje pred promenu vremena, kada dolaze pljuskoviti oblaci, dolazi do sevanja i grmljavine, jer tada dolazi do promene naelektrisanja u atmosferi - naveo je Ristić.