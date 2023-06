SIN SE VRATIO SA REKREATIVNE SA VIŠE OD 200 UJEDA STENICA - Majka tvrdi da dečak ima i temperaturu, a to nije ono NAJGORE!

Pojedini učenici drugog razreda OŠ "Braća Jerković" iz Železnika koji su od 13. do 20. juna boravili na rekreativnoj nastavi u dečjem odmaralištu "Bela breza" u Rožanstvu na Zlatiboru vratili su se kući s crvenim flekama po telu, za koje roditelji tvrde da su ujedi stenica!

- Deca su sedam dana bila tamo. Prvih dana je sve bilo u redu, međutim, 17. juna pozvala me je učiteljica i rekla da je sinu izašlo nešto po rukama i vratu. Odvela ga je kod lekara i tamošnji doktor je konstatovao da je reč o alergiji zbog promene sredine. Bila sam zabrinuta. Sutradan mi je učiteljica javila da se to proširilo - navodi majka:

- Sin se vratio 20. juna i sutradan dobio temperaturu. Odvela sam ga u dom zdravlja, gde su čak pomislili da nisu možda i morbile, a onda su me uputili na infektivnu kliniku i odatle na kožnu, gde su lekari konstatovali i u izveštaju napisali da je to od ujeda.

U roditeljskoj Vajber grupi se, dodaje, javilo još onih čija su se deca s rekreativne vratila sa istim simptomima.

- Još dve devojčice su otišle kod kožnog jer i one imaju iste ujede. Svi smo zabrinuti, a ja sam još zabrinutija otkako mi je dete reklo da su videli da osoblje hotela na terenima poliva gorivom i pali dušeke, posteljine i jastuke. Da li je moguće da se ovo radi u 21. veku i da se dozvoli da stenice ujedaju decu!

Majka kaže da njeno dete ima nesnosan svrab po celom telu i da noću ne može da spava, a ima i temperaturu i mučninu.

- Dobio je i terapiju, a vadili smo mu i krv. Povišen mu je CRP, ali nema virus u krvi.

Ističe i da su se javili i drugi roditelji čija su deca videla isti prizor na terenima, kao i da je jedna majka pronašla recenziju smeštaja od pre dve nedelje u kojoj piše da su deca dobila alergijsku reakciju od ujeda stenica.

Inače, stenice su nosioci raznih patogenih mikroorganizama, od kojih same ne oboljevaju, ali ih prenose ljudima, pa su tako okarakterisane ka prenosioci čak 28 vrsta potencijalno opasnih patogena! Pored fizičkih simptoma, ujed stenice kod ljudi izaziva i niz psihičkih tegoba, kao što su nesanica, strah, anksioznost, depresija i razne psihoze.



*Izvor: Eko-protect.rs



- Obratila sam se turističkoj agenciji "Beosonik", preko koje su deca putovala, turističkoj inspekciji i Ministarstvu turizma i omladine. Pisala sam i hotelu, odakle sam dobila odgovor da su izvršili deratizaciju i dezinsekciju. Direktor hotela nas nije ni pozvao, iako je obećao, i verovatno se sve ovo gura pod tepih, ali mi smo angažovali advokata i podnećemo privatnu tužbu - naglašava majka.

Iz turističke agencije "Bela breza", u čijem vlasništvu je istoimeni kompleks, kažu za Kurir da se svake godine objekat i sve prostorije pripremaju, čiste, uređuju i kreče, i da se menja dotrajali nameštaj, za koji kažu da nema dug rok trajanja pošto su im gosti deca.

Njihov odgovor prenosimo u celosti.

- Dečje odmaralište "Bela Breza" ugošćava obdaništa, škole, studente, sportske klubove, razna kulturno umetnička društva, ugodno i na profesionalan način već 14 godina. Za to vreme nismo nikada imali bilo kakvih problema ni slično onome što pominjete, i sve ovo za nas je novina. U odmaralištu su preduzete sve zakonom dozvoljenje radnje, koje ću vam u nastavku detaljno objasniti i obrazložiti jer ne želimo da se nečiji decenijski rad i reputacija na ovakav način urušavaju, imajući u vidu da smo apsolutno odgovorni i preventivni, za šta posedujemo propisanu dokumentaciju.

Odmaralište svake godine ima period mirovanja, odnosno mesece kada ne radi. Ti meseci su uglavnom polovina januara, februar i mart. Svake godine pre početka rada, objekat i sve prostorije se pripremaju, čiste, uređuju, kreče, menja se dotrajali nameštaj (pošto su deca u pitanju nameštaj nema dug rok trajanja) i vrši se detaljna dezinfekcija i dezinsekcija od strane ovlašćenih pravnih lica. U našem slučaju to je Zavod za javno zdravlje Užice. Takva detaljna dezinfekcija i dezinsekcija je odrađena u februaru i martu ove godine, od strane ZZJZ Užice u februaru, potom u martu redovna dezinfekcija prostorija i kontrola vode u bazenu od strane "Eko SS" kompanije Užice, za šta imamo odgovarajuću dokumentaciju.

- Sa radom smo počeli u aprilu ove godine. Ceo april i maj, odnosno dva meseca i ugošćenih 10-11 smena, nismo imali nikakvih primedbi, komentara, žalbi. Prvi put je informacija o nekoj alergiji, osipu i ujedima do nas stigla nekoliko dana pošto je pomenuta grupa već napustila objekat. Ništa ne prepuštamo slučaju. Sobe kao i cela zgrada su, dezinfikovane i u njima je odrađena ponovna dezinsekcija. Za tu dezisekciju takođe imamo potvrdu od angažovanog ovlašćenog pravnog lica. U prilogu potvrda od 14.06.2023. godine izdata od Divus EKO Čačak. Dezinsekcija je odrađena dan pre izdavanja potvrde.

- Moram da napomenem da uprkos svim preventivnim radnjama i obrazloženjima bili smo izloženi jako neprijatnim telefonskim pozivima, uvredama, pretnjama, slanjem raznih inspekcija kao i naslovnim stranama u raznim novinama, i ovom prilikom želimo da vam se unapred zahvalimo na objektivnosti. Na sve to odreagovali smo onako kako savest i zdrav razum nalažu i odmah preduzeli sve mere predostrožnosti, uzimajući u obzir i to, da su možda u pitanju i stenice. Stručnjaci iz te oblasti nas uveravaju da se na ujed stenica odreaguje već posle 7 ili 8 sati po ujedu, to kod nas nije bio slučaj. Roditelji koji su se žalili po ovom pitanju, žalili su se nekoliko dana pošto je grupa već napustila objekat. Napominjem da smo u ovom mesecu imali nekoliko inspekcijskih pregleda koje nisu ustanovile nikakve nepravilnosti u našem radu.



- Uvek je preporuka uraditi laboratorijski pregled kako bi se utvrdilo šta je tačno u pitanju. Ujedi insekata ne mogu dovesti do po život opasnih stanja, ali deca burno reaguju na ujede jer je njihova koža osetljiva - objašnjava dr Šehić i ističe da je najvažnije dijagnostičkim postupkom utvrditi vrstu izazivača.

Navodi i da kožne promene sporo prolaze, ali ako se pravilno tretiraju, traju do 10 dana.

- Za ovaj uzrast moguće je primeniti triderm masti, koje sadrže lek protiv bakterija, gljivica i alergije.

- Prvi inspekcioni pregled je izvršio Zavod za javno zdravlje Užice, koji je u razgovoru sa dežurnim lekarom u odmaralištu ustanovio da nema dece sa reakcijama na ujed kao ni drugim simptomima. Da je u objektu izvršena redovna dezinsekcija kao i dezinsekcija zbog žalbe roditelja. Takođe da je planirana dezinsekcija svih prostorija u objektu 20.06.2023. godine od strane firme Eko San iz Beograda. Drugi inspekcijski pregled je izvršila Turistička inspekcija, Ministarstva turizma i omladine, Odeljenje turističke inspekcije Kraljevo, koja je konstatovala da je odmaralište uredno i da ispunjava sve zahteve i norme propisane zakonom, bez ijedne primedbe. Treća inspekcija koja je vršila nadzor, istog dana, bila je Sanitarna inspekcija, Ministarstvo zdravlja, Sektor za sanitarni nadzor Užice. Ustanovljeno je da je sanitarno stanje dobro, da su sve sobe uredne sa svojim kupatilom, da kuhinja ima HACCP, da svo kuhinjsko osoblje ima urednu sanitarnu dokumentaciju kao i da se redovno uzorkuju površine, hrana i ruke zaposlenih po ugovoru ZZJZ Užice. Takođe nije bilo nikakvih primedbi.

- Tačno je to da se izbacuju zastareli dušeci sa žičanim jezgrom i menjaju se udobnijim dušecima od nekoliko slojeva memorijskog sunđera radi prijatnijeg boravka gostiju i to je uobičajena praksa, jer dušeci vremenom propadaju. Do sada smo shodno uslovima i situaciji zamenili oko 90 odsto staromodnih dušeka sa žičanim jezgrom. Kreveti su jednostavni drveni i mogu da se dezinfikuju, očiste i da se izvrši dezinsekcija- dušeci takođe. Odbačene, propale dušeke preuzima lokalna ekipa koja ih odlaže na mesta za komunalni otpad, šta se dešava sa dušecima posle preuzimanja i napuštanja objekta mi nemamo trag. Zaista nam je žao zbog neugodnog iskustva pojedine dece, i saosećamo se sa roditeljima zbog toga što se desilo. Na najmanji nagoveštaj da je alergijska reakcija izazvana alergenima u našem objektu, odreagovali smo savesno, profesionalno i već istog dana preduzeli sve adekvatne mere predostrožnosti u nastaloj situaciji. Sve preventivne mere upražnjavamo kao uobičajenu praksu poslovanja. Nasa dosadašnja istorija rada sa decom i drugim grupama ukazuje na to da smo uvek pružali sigurno i bezbedno okruženje za sve goste. Dotični roditelj je uredno obavešten o funkcionisanju odmarališta i uz izvinjenje zbog lošeg iskustva joj je prosleđena dokumentacija iz ovog maila 23.06.2023. godine

Turistička agencija "Beosonik"

Obavešteni smo o ujedima

Iz turističke agencije "Beosonik" da su u petak obavešteni telefonski od jednog roditelja da mu dete ima ujede po telu.

- Do 23. juna nismo bili obavešteni ni o kakvom problemu tokom boravka na nastavi u prirodi. Nakon telefonskog razgovora roditelj je prosledio mejl sa fotografijama. Kontaktirali smo sa odmaralištem "Bela breza" u Rožanstvu, odakle nam je poručeno da su i na najmanji nagoveštaj da je alergijska reakcija izazvana alergenima u tom objektu odreagovali savesno i preduzeli adekvatne mere.

- Shodno tome imali smo nekoliko slobodnih dana između smena, od 21.06. do 23.06. Kako ništa ne prepuštamo slučaju i shvatamo ozbiljno, odrađena je ponovo kompletna dezinfekcija i dezinsekcija od strane beogradske firme "Eko SAN" koja je specijalizovana na tom polju. Dakle, da ponovim, posle puna dva meseca rada ove godine i 11 perfektnih smena, na prvi nagoveštaj nekog problema preduzeli smo svaku moguću neophodnu meru u toj situaciji, ne prepuštajući ništa slučaju. Odgovorno, profesionalno i sa razumevanjem. Takođe. naše odmaralište se nalazi u prirodnom predelu Zlatibora okruženo, livadama, šumama, brežulčjcima, prirodom koja buja, što je iz dosadašnje prakse pokazalo da ne odgovara pojedinoj deci osetljivoj na alergene. Za sve ovo gore navedeno posedujemo izveštaje, zapisnike, propisnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima i možemo je priložiti. U sam objekat se ulaže dosta sredstava, trudimo se da budemo dobri domaćini, da nam se gosti vraćaju jer vodimo zdravu politku poslovanja zato i trajemo sve ove godine bez bilo kakvih problema - poručili su iz dečjeg odmarališta "Bela breza".

