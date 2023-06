TODIĆ ZA HIT TVIT: Vreme je da MEĐUNARODNA ZAJEDNICA Kurtiju izbije iz ruku MEHANIZME kojima se služi, a to je upotreba oružanih jedinica (VIDEO)

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti večerašnjeg Hit Tvita bili su: General Goran Radosavljević Guri, General Milorad Stupar i Zoran Todić, bivši gradonačelnik Leposavića.

Todić kaže da do ovog trenutka, nedelja za nama protiče mirno, što nije bio slučaj u proteklih nekoliko dana. On je podsetio da je danas 30 dana kako su opštine na KiM okupirane.

- Izbori su se održali 23. aprila, na kojima nijedan Srbin, Bošnjak, Goranac niti Rom nije izašao na izbore. Ono što je važno, je to, da je na tim izborima značajno manji broj Albanaca. Manji broj je izašao da ostvari biračko pravo. Od tog 25. maja, naše opštine, ključne institutcije u njima, pretvorene su u kasarne. Jer je tu veliki broj pripadnika specijalnih policijskih i parapolicijskih pripadnika snaga - dodao je.

Uveče, kada padne prvi mrak, oseti se tenzija i neizvesnost, kaže on.

- Naši momci su kidnapovani. Kruže razni snimci, ja sam svaki dan sa svojim narodom, čak sam i optužen od strane krasnićija da sma ja vođa organizovane bande... Ako sam ja vođa, onda ne znam... Vidimo narod koj protestuje. Mirno, što je najbitnije - dodao je Todić.

Ne znam dokle narod sve ovo može da istrpi, naveo je Todić.

Ovo ničemu ne vodi, imali smo molbe i apele na Kejfor, znamo da je iz komande Kfora došlo naređenje, i dat je nalog da napuste zgradu u najkraćem mogućem roku. Kfor je morao da zna šta vlada iz Prištine namerava da uradi. Oni su jednostavno se izjasnili da su izbori sprovedeni u skladu sa zakonom... Ali su rešili da se ljudi izmeste, da se radi sa alternativnih lokacija... - rekao je potom Todić, dodajući da niko nije podneo ostavke 5. novembra, već su hteli da se na taj način digne glas, i da se oglasi Međunarodna zajednica.

Srpski narod je i posle svih sukoba ostao tu da živi, iako su Albanci mislili da će da imaju funkcionalnu državu, i siguran sam da ni oni nisu zadovoljni trenutnom situacijom. Mi nemamo problem sa Albancima, već sa institucijama iz Prištine, rekao je Todić, pa dodao:

- Apel na Međunarodnu zajednicu, vreme je da se Kurtiju ovi mehanizmi istrgnu iz ruku. Posebno upotreba oružanih jedinica - kaže on.

Toliko je teška situacija, a od nas se traže odgovori i rešenja, dok druga strana ne radi ništa, dodao je Todić.

Tražimo i zahtevamo, da što se tiče bezbednosti, neko drugi preuzme tu polugu, da Međunarodna zajednica bude garant bezbednosti - naveo je Todić.

Radosavljević kaže da je Srbima na Kosovu najteže, a da je Kurtijev cilj da nas konfrontira sa NATO.

- Imali smo trojicu koji su sa oružjeb, GPS-om, uhvaćeni na teritoriji Srnije. To su ljudi koji su bili u tzv. oslobodilačkoj vojsci Kosova. Nekima od njih je suđeno u Prištini, nekima su sudili u Tačijevom kabinetu. Oni su uhapšeni, ti ljudi koji su ih hapsiili su rizikovali živote. Bili su naoružani... Zna se kako se postupa, ako se ne ogluše, morali bi da reaguju oružjem. Svaka čast tim ljudima koji su uradili najpametnije, kako su mogli - kaže on.

Ne zaboravimo da ide Vidovdan, Srbi su na taj dan doživljavali najgore moguće torture, kaže Radosavljević.

- Ubijali su policajce, odvodili ljude o kiojima se ne zna ništa, i došlo je do trenutka kada je upotrebljeno oružje. Imamo ljude kojima je posao da brinu o svom narodu. Ja ne mogu da sudim o Albancima, o time će da odluči Tužilaštvo. Znamo kako su došli, kojim putem i ciljem. Ne beru se pečurke sa automatskim puškama i oružjem - Rekao je Radosavljević.

Stupar kaže da imamio ndva puta koji odvojeno moraju da se posmatraju, a to su vojni i politički.

- Imamo Kumanovski sporazum. Nismo mi potpisivali to sa Kvintom, Nemcima i Turcima. To je potpisano između Jugoslavije i Kfora. To je suštinska razlika. Prvi čovek vojske je zamiolio komandanra da pristupi realizaciji tog sporazuma. Ja sam ga doneo ovde - kaže on, nakon čega je pročitao deo sporazuma.

Stupar navodi da, da bi se bezbednost obezbedila, Kfor mora da uradi demilitarizaciju Kosova.

- Mi smo imali period kada su zli ljudi imali vojno i državno rukovodstvo, i oni su ovaj sporazum izgurali. Imali smo neprirodno pucanje u nogu, samom sebi. Drugi segment je Putinova kosovska karta. Imali smo promene među državama. Neprirodno je da vi govorite o potrebi priznatih država, a da istovremeno jednoj državi koja je suverena, Srbija, da joj oduzimate jednu šestinu teritorije, zato je Putinova karta interesantn. Putin iako smo prijatelji, uz pomić toga rešava probleme u Ukrajini, pa i u Moldaviji... To je suština, gde naša borba ide, a ide ka dobrom pravcu, jer se vraćamo izvornim dokumentima - dodao je Stupar.

Mi nismo protiv suživota, podvukao je Stupar.

- Moramo se vratitit izvornim dokumentima. Dakle, mi smo stvorili uslov normalnog suživota, imamo jaku vojsku, privredu... Ne moramo da brinemo. teška su vremena, uvek su bila teška, zato kažem, vidim da imamo dobar pravac, jako rukovodstvo koje štiti interese srpdkog naroda - kaže on.

Stupar kaže da je jučerašnja situacija u Rusiji dokaz da je postojalo rupa u sistemu Ruske vojske i odbrane.

- Spočetka je sve izgledalo tako da smo sumnjali u specijalne snage ruske operacije. Ona je zamišljena da se završi brzo, a poprimila je oblik rata, a ne operacije. Rusi su veliki vojnici, i uvek su pobedili, i niko nikada neće moći da ih pobedi. Postoji regularna vojska koja je obučena da izvršava težišne zadatke. Imamo isticanje specijalnih snaga i vazdušnodesetnih snaga. Imamo sad probleme sa ljudskim faktorom, i mnoge države pripremaju plaćeničke vojske i one često izvrše zadatak bolje nego regularne vojske, i one se moraju držati pod kontrolom - naveo je Stupar.

Kod vođenja rata postoji taj borbeni moral i drugarstvo ljudi u oružanoj borbi. Uvek je tak sukob ratišta i rukovođenja, kaže on, dodajući da se desilo da je privatna vojska, poprimila obeležje korpusa od 35.000 vojnika.

- Ovo je vojska stvorena za potrebe izvođenja vojnih operacija. Oni su rešili problem Soledara i Bahmuta, i ta grupa Vagnerovaca je stekla popularnost i izdigla se iznad redovne vojske. U takvim uslovima, oni su tražili da se tako popunjavaju - kaže Stupar.

Plaćenici su tražili promene u taktivi, i tu je glavni sukob Gerasimova i Vagnera, rekao je Stupar.

- Ključ sukoba je taj, da se sve vojske koje su plaćeničke svedu pod jedan nivo i komandu. Da se dakle, stave u funkciju sprovođenja pod Ministarstvom odbrane - kaže Stupar potom.

Radosavljević kaže da su Crvene beretke jedinice koje su prošla mnoga ratišta, i bili su regularna jedinica, dok je Vagner paravojna jedinica.

- Postoje stvari koje regularna vojska ne može da uradi. Imali smo slučaj Amerikanaca u Somaliji, gde su izgubili veliki broj mladih... Majke su kukale, pao im je rejting.... Ovi paravojni su se oteli kontroli. Beretke su bili u resoru državne bezbednosti... Jedno je ako vi krenete tenkovima u koloni. Ne možete da poredite tu vrstu sile i silu Crvenih beretki. Pogotovo jer su ovi bili državini - rekao je Radosavljević.

Arkan nije bio vojnik, niti policajac, bio je građanin koji je bio dobrovoljac, objašnjava Radosavljević, ističući da je Prigožina država opremila i dala mu moć u ruke.

- Arkanova jedinica je bila dobrovoljna jedinica, nekada su radili u sadejstvu sa državom - kaže Radosavljević.

Kako je objasnio Legija stranaca se drži pod kontrolom.

- Rusija ima snage i ljudi da izađe iz svega ovoga. Njima ček možda i ne treba ovoliko ljudi, i dodatne jedinice. Naravno, ako žele, dobrodošli su. Kada dobrovoljac dođe da dobrovoljno brani državu, to je nešto izbad svega. Sada, na koji način oni budu uvezani u sistem države, tako će da bude. Ako im date preveliku slobodu, može da bude problema - dodao je on.

Todić kaže da se često spominje da su na severu Kosova Vagnerovci, ističići da na KiM, bombardovanjem, i agresijom na Jugoslaviju jeste pogaženo Međunarodno pravo.

- Putin je koristio naš slučaj presedana za svoju vojno specijalnu operaciju u ukrajini. Videli smo prvih dana, kada je sve to krenulo na istoku Ukrajine, videli smo retoriku Prištine kao da je neko na taster uključio da se naša država povezuje sa Rusijom - kaže Todić, navodeći da ne podržava nasilje.

- Najbitnije je da nije došlo do PUČA, ni Ukrajina ni Rusija nisu priznale Kosovo, a mi kao narod koji živi tamo, ne trebamo da u ovom trenutku iskačemo i da se opredeljujemo. Znamo kako smo prošli raspadom Jugoslavije - rekao je Todić.

Jedini način da se sve reši kroz dijalog, uz postizanje kompromisa, da se uvaže interesi naroda, dodaje Todić.

- Došlo bi do bratoubilačkog rata da se sve razbuktalo - naveo je Todić.

Radosavljević kaže da je ovo dokaz da se rezultati napretka naše zemlje i te kako vide u svetu.

- Srbija je preozbiljna zemlja, i niko u svetu ne može da kaže da neće da izabere Srbiju. Meni je ogromno zadovoljstvo, sve ovo ostaje našoj deci i unucima. Posle teških tema koje smo čuli, ovo je zaista veliko osveženje, vrati se osmeh na lice - rekao je Radosavljević.

Todić navodi da je ovo veliko priznanje za našu zemlju, jer dodeljivanje EXPA jeste dokaz velikog broja glasova drugih država.

- Veliko priznanje za jednu malu Srbiju, i mislim da će sve ovo imati dugoročni uspeh za našu državu. Videće se koliko sve ovo znači za naš narod i razvfoj naše države - komentariše Todić.

Stupar kaže da treba pohvaliti tim koji je vodio ovu aktivnost koji je postigao veliki rezultat.

- Čestitam im, živeli! - kaže Stupar.

Gledaoci koji su se uključili u program, glasali su za predlog broj tri, koji je i na mrežama odneo najveći broj glasova.

EXPO je još jedna Vučićeva pobeda - rekla je Valentina.

EXPO je razvojna šansa za našu zemlju - navela je naredna sagovornica voditeljke.

Naravno da glasam za predlog broj tri, to je nešto što Srbija zaslužuje - navela je Snežana iz Sokobanje.

Todić je glasao za predlog broj jedan.

Stupar se takođe opredelio za dalju borbu na KiM.

Radosavljević je takođe dao podršku KiM.

