DANAS DOSTA PRIJATNIJE! Bez sparnog vremena, sa više sunčanih intervala - U pojedinim delovima Srbije ipak dolazi do RAZVOJA OBLAČNOSTI - EVO GDE SE OČEKUJU PADAVINE

U ponedeljak toplije sa dužim sunčanim periodima i bez vrućine.

U toku dana se razvijaju oblaci na istoku i jugu Srbije gde je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U ostalim predelima suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 25°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 23°C.

Beograd: U ponedeljak toplije sa dužim sunčanim periodima i bez vrućine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h do 23°C.

Niš: U ponedeljak toplije sa sunčanim periodima i bez vrućine. Tokom dana razvoj oblaka sa malom šansom da iznenadi lokalni pljusak. Vetar slab severni i severozapadni. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 27°C. Uveče suvo.

Užički region: U ponedeljak toplije sa sunčanim periodima. U toku dana se razvijaju oblaci sa malom šansom za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 25°C do 27°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari sunčani periodi i razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim pljuskom i najviše oko 20°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U ponedeljak toplije sa dužim sunčanim periodima i bez vrućine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 22°C.

Novi Sad: U ponedeljak toplije sa dužim sunčanim periodima i bez vrućine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h do 22°C.

Subotica: U ponedeljak toplije sa dužim sunčanim periodima i bez vrućine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h do 21°C.

Vreme narednih dana: U utorak sunčano i još toplije, a krajem dana i u noći ka sredi na severu Vojvodine može biti lokalnih pljuskova. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče na severu Vojvodine mogući pljuskovi. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U sredu ređa pojava lokalnih pljuskova, a u četvrtak i petak sunčano i toplo, oko ili malo iznad 30°C.



