TEMPERATURA U SRBIJI OD DANAS PADA ZA 10 STEPENI! Stiže hladni front, KIŠA I VETAR DO PETKA

Jučerašnji dan protekao je u znaku sunčanog i pravog letnjeg vremena, uz temperature u većini predela do 30 stepeni, što su i prosečne temperature za leto. Posle podne do Vojvodine došlo je do prodora hladnog fronta, uz jak severozapadni vetar, pad temperature i uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

U nastavku večeri i noći hladni front proširio se i na ostale predele Srbije i na svom putu doneokišu, pljuskove, pojačan severozapadni vetar i pad temperature vazduha, zbog prodora hladnije vazdušne mase sa severa.

Sreda će u Srbiji proteći u znaku osetno svežijeg vremena sa kišom i pljuskovima, dok se na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuju pljuskovi sa grmljavinom, uz grmljavinske oluje, jer će do ovih predela Srbije hladni front stići kasnije, odnosno sredinom dana i posle podne i sto nakon sunčanijeg i toplog prvog dela dana, uz maksimalne temperature do 28 stepeni. Po prodoru hladnog fronta temperatura će i u ovim prelima biti u padu za 10 stepeni.

Nakon prolaznog osveženja u sredu, četvrtak i petak proteći će ponovo u znaku sunčanog i toplog vremena, uz maksimalne temperature u četvrtak oko 25 stepeni, u petak do 30 stepeni.

Toplo se očekuje i prvog dana vikenda, uz temperature oko 30°C, ali će prodor novog fronta doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom, pa će drugog dana vikenda biti hladnije, uz jak severozapadni vetar.

Postavlja se pitanje da će pojava prodora hladnog fronta biti česta tokom ovogodišnjeg leta?

Hladni atmosferski front je zamišljena linija koja razdvaja dve suprotne i potpuno različite vazdušne mase, toplu i hladnu. Ova pojava uobičajena tokom cele godine, a suprotna njoj je topli front. Atmosferski frontovi vezani su za ciklone i premeštaju se zajedno i veoma su česta pojava nad našim umerenim širinama, pri čemu stabilne i sunčane dane smenjuju prodori ciklona ili atmosferskih frontova.

Pri prodoru hladnog fronta, topla vazdušna masa koja se nalazi ispred njega, uzdiži se i hladi i kondenzuje, potom i uvlači u vidu klina, što dovodi do padavina. To dovodi i do stvaranja oblaka vertikalnih razvoja i grmljavinskih pljuskova, ali i oluja, pogotovo leti kada hladan vazduh dospe iznad vrele podloge, pa atmosfera burno odreaguje.

Od početka leta, preko Srbije su za 5 dana prešla dva fronta, pri čemu će tokom predstojećeg vikenda preći još jedan i doneti promenu, pogoršanje i manje zahlađenje vremena.

Dakle, sam početak jula obeležiže promenljivo vreme, uz pojavu prodora i hladnih frontova i manjih zahlađenja.

Nakon 5. jula u Srbiji će biti toplije, ali nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Te padavine neće biti posledica hladnog fronta, već će nastajati unutar tople vazdušne mase, pa će biti uslova i za grmljavinske nepogode, a biće i veoma sparno.

Potom će u nastavku leta nekoliko umereno toplih i sunčanih dana smenjivati prodori atmosferskih frontova uz prolazne pljuskove i manja zahlađenja. To je ujedno i odlika naših normalnih leta, ali poslednjih godina sve više se javljaju sve toplija leta, uz dugotrajne toplotne i vrele talase i uz manji broj prodora hladnoh fronotva, nekada bez njih prođe i po desetak i više dana.

Srećom, prema trenutnim prognozama to neće biti slučaj ovog leta, ali to ne znači da ovog leta neće biti vrelih dana i toplotnih talasa, ali u kontinuitetu neće dugo trajati.