LETO DONOSI VELIKE PROMENE: Meteorolog otkriva kakvo vreme možemo očekivati u julu

Meteorolog Ivan Ristić najavio je pravi vremenski rolerkoster tokom ovog leta. Budući da proleće gotovo da nismo ni imali, svi su izgledi da će i prva polovina leta biti u znaku nestabilnog i promenljivog vremena. Prema njegovoj proceni, kiša i sunce smenjivaće se sve do polovine jula meseca, kada nastupaju temperature i do 40 stepeni Celzijusa.

Čuveni meteorolog najavio je za danas pravo jesenje vreme. Kako ističe, mnogima će biti potrebna i jakna.

- Danas prepodne biće kao da je početak jeseni. Biće oblačno i hladno, najverovatnije će trebati jakna, i kišobran. Temperature će biti ispod 20 stepeni u toku prepodneva, a maksimalne će biti od 20 do 25 stepeni tokom podneva kada dođe do razvedravanja. Prepodne kao jesenje, možda 18, 19 stepeni sutra u Beogradu - kaže Ristić.

Već popodne dolazi do prestanka padavina i razvedravanja, koje će potrajati i u četvrtak i u petak.

- Popodne dolazi do razvedravanja i prestanka padavina, a u četvrtak i petak ponovo lepše vreme, više sunca, ali temperature između 25 i 30 stepeni, što znači da neće biti preterano toplo - kaže meteorolog Ristić.

Lepše vreme tek od sredine jula

Za dane vikenda, vremenska prognoza ponovo promenljiva, najavljuje meteorolog Ristić.

- Ova nedelja prijatne temperature. Puno sunca, za vikend ponovo promena vremena. U subotu popodne dolazi kiša i nedelju prepodne najverovatnije, biće lokalnih pljuskova, nepogoda sa gradom, od ponedeljka ponovo lepše vreme, ali već u sredu ponovo kiša. Na svaka tri dana ide naoblačenje i tako će biti prvih 20 dana jula - kaže meteorolog Ristić i dodaje:

Za sada deluje da će biti sredina nedelje i vikendi sa naoblačenjima i tako će biti do sredine jula. Od sredine jula ponovo dolazi afrički anticiklon. Stabilizacija vremena i od 25. jula temperatura ide između 35 i 40 stepeni. Na moru će biti mnogo više sunca, ovo je prognoza za kontinentalni deo. Svuda na moru biće mnogo lepše, sve južnije od Makedonije biće mnogo manje padavina. Temperatura će u prvoj polovini jula biti od 27 do 32 stepena. To nije loše temperatura, ali raspoloženje će nam kvariti pljuskovi - kaže Ristić za "Pink".

On zaključuje da večeras dolazi hladan vazduh, koji će potrajati i tokom narednog dana.

- Mnogo više oblaka, kiše, više jesenje vreme, ali već u četvrtak biće bolje - kaže meteorolog Ristić.

