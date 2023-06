VELIKA ŠANSA ZA NAUČNIKE Begović: Nauka i nove tehnologije pružiće rešenja za brojne probleme sa kojima se svet suočava

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović, izjavila je danas da se od nauke i novih tehnologija očekuje da pruže rešenja za brojne probleme sa kojima se svet suočava, što sad predstavlja veliki pritisak, ali i veliku šansu za naučnike.

"Dolazi njihovih pet minuta", istakla je ministarka u izjavi za Tanjug, posle sastanka koji je u Tjenđinu imala sa regionalnim direktorom Svetskog ekonomskog foruma Mirekom Dušekom.

Begović je navela da na videlo izlazi problem fragmentacije između samim država, od kojih su neke izuzetno uspešne u procesu tranzicije i onih država koje imaju problem da obezbede osnovne izvore energije.

Smatra da je u pitanju veliki jaz koji moramo da smanjimo kako bi smo prešli na nove tehnologije.

"Dosta reči je bilo o veštačkoj inteligenciji kao jednom od rešenja, a Srbija se predstavila sa projektom BIO4 kampus. Posle naše prezentacije, prišla nam je jedna od najvećih kompanija u oblasti biotehnologije Ginko biovorks (Ginkgo Bioworks). Na njihov zahtev imali smo sastanak da vidimo koji su to modaliteti da se i oni priključe BIO4 kampusu", kazala je ministarka, koja smatra da je to potvrda da smo na dobrom putu.

Jedan od problema u primeni novih tehnologija leži i u nedovoljnoj saradnji između država, napominje Begović i dodaje da se ta nesaradnja ogleda i u velikim razlikama u pravnim regulativima za uvođenje inovacija.

"Tu mora postojati neki konsenzus između svih zemalja, kao što je nekad postojao konsenzus i ugovori za nuklearnu energiju. Nemamo pravne okvire na globalnom nivou kada je reč o veštačkoj inteligenciji, nego se to rešava od zemlje do zemlje ili od regiona do regiona. Zemlje koje takve oblasti previše regulišu dovode do odliva mozgova, do odlaska firmi, ali svakako je potrebno i ograničenje u korišćenju inovacija kako ne bi došlo do opasnosti", rekla je ministarka.

Begvić smatra da je balans u tom smislu od izuzetne važnosti, jer se u suprotnom sprečava bolje korišćenje novih tehnologija.

Kada je reč o saradnji Kine i Srbije, Begović je ocenjuje kao veoma dobru i da postoje snažno uspostavljene veze.

"Veliki broj kompanija iz Kine posluje u našoj zemlji, njih oko 1.500 i zapošljavaju ogroman broj ljudi i sa sobom donose neku novu tehnologiju. Gaje prijateljske odnose, a sam projekat Pojas i put je izuzetno važan za Kinu, ali i Srbiju, jer povećava ukupnu vidljivost naše zemlje, što vam olakšava da privučete investicije i naučnike," zaključila je ministarka.