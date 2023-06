DANAS SAN POSTAJE JAVA! Putevima oko Beograda - Obilaznica postala stvarnost nakon pola veka (FOTO)

Poluvekovni san građana o izgradnji obilaznice oko Beograda i rasterećenju saobraćaja u centru grada danas je postao stvarnost. Projekat obilaznice, koji se o planiranju i izgradnji priča već 51 godinu, konačno je završen, a svečano otvaranje obavljaće se danas u prisustvu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Ideja o izgradnji obilaznice oko Beograda potekla je još 1972. godine u vreme Josipa Broza Tita, a radovi su započeti 1991. godine, za vreme Slobodana Miloševića. Tada je Milošević obećao da će obilaznica biti završena za pet godina.

Ipak, usled ratnih dešavanja devedesetih godina, izgradnja obilaznice nije napredovala znatno. Nakon 2000. godine, radovi su se nastavili sporim ritmom, gde se u proseku gradilo tek jedan kilometar godišnje. Prema tom tempu, obilaznica od Batajnice do Bubanj potoka bila bi završena tek 2031. godine.

Danas, na Vidovdan, poslednja deonica obilaznice, Sektor 6, od tunela Straževica do petlje Bubanj potok, otvara se za saobraćaj. Time je kompletiran Koridor 10, a putovanje od Batajnice do Bubanj potoka trajaće samo 23 minuta. Predsednik Aleksandar Vučić je insistirao na ubrzanju radova kako bi se ostvario višedecenijski san graditelja.

Otvorena obilaznica oko Beograda označava kraj saobraćajnih gužvi u glavnom gradu Srbije. Vozači koji dolaze auto-putem iz pravca Šida ili Novog Sada, a putuju ka Nišu, Kragujevcu i jugu Srbije, više neće morati da ulaze u Beograd. Ova promena doprineće smanjenju zagađenja u gradu i smanjenju broja vozila na Gazeli, jednoj od najopterećenijih saobraćajnica. Na Gazeli dnevno pređe između 200.000 i 250.000 ljudi, odnosno skoro 130.000 vozila, više od 7.000 lakih kamiona i više od 3.000 vozila javnog prevoza, istakao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Obilaznica oko Beograda, nazvana po nekadašnjem ministru za infrastrukturu i saobraćaj, Milutinu Mrkonjiću, ima šest traka, s ukupnom dužinom od 47,4 kilometara. Svaka od četiri saobraćajne trake ima širinu od 3,75 metara, dok su obe zaustavne trake široke 3 metra. Tu je i razdelna traka širine 4 metra.

Obilaznica oko Beograda takođe sadrži impresivne tunelske i mostovske strukture. Najduži tuneli na obilaznici su Lipak (665 metara), Železnik (699 metara), Straževica (772 metra) i Beli potok (360 metara). Među najdužim mostovima se ističe Most preko Save koji se prostire na 1.965 metara, dok su ostali mostovi poput Svete Petke (408 metara), Železničke reke (406 metara), Kijevskog potoka (571 metar), Topčiderske doline (597 metara) i Mosta preko železničke pruge (430 metara) takođe značajni delovi obilaznice.

Međutim, otvaranje obilaznice oko Beograda nije kraj projekta. Planira se izgradnja nastavka obilaznice, poznatog kao sektor C, koji će se prostirati od Bubanj potoka do Vinče i Pančeva, uključujući i novi most preko Dunava. Kada se taj deo obilaznice završi, ukupna dužina obilaznice će iznositi oko 69 kilometara. Očekuje se da radovi na sektoru C započnu sledeće godine, a projekti bi trebali biti završeni do proleća. Prvi će se izgraditi tuneli, zatim most, a nakon toga će se realizovati izgradnja auto-puta između.

Otvorenje obilaznice oko Beograda predstavlja veliki korak napred u poboljšanju saobraćaja i rasterećenju glavnog grada Srbije. Nakon više od pola veka od početka planiranja, građani će konačno moći da iskoriste benefite obilaznice i uživaju u bržem i efikasnijem putovanju, smanjenju gužvi u centru grada i unapređenju kvaliteta života.