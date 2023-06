OVO SU REZULTATI MALE MATURE: Deca najlošije uradila test iz srpskog jezika, najbolji uspeh postigli iz hemije!

Junskom završnom ispitu pristupilo je 64.100 učenika osmog razreda, odnosno 99.7 odsto generacije i 1.137 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih ili 72 odsto prijavljenih. Mali maturanti ove godine najlošije rezultate ostvarili su na testu iz srpskog jezika, a najbolje su se pokazali na testu iz hemije!

- Učenici i polaznici koji nisu bili u mogućnosti iz opravdanih razloga da pristupe završnom ispitu u junskom roku moći će to da urade od 16 do 18 avgusta, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku - naveo v. d. ministar prosvete Đorđe Milićević.

On je rekao da će listu želja učenici moći da podnesu putem portala Moja srednja škola uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna do petka 30. juna do 15 časova, te će popunjavanje liste želja i upis u srednju školu preko portala moći da urade i svi oni koje se trenutno nalaze u inostranstvu.

Roditelji će 3. jula od 8 časova na portalu Moja srednja škola imati uvid u listu raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama, što je deset dana ranije u odnosu na prethodnu godinu.

Prosečan broj bodova, od ukupno 20 na testu - srpski jezik - 10.73, matematika - 11.89, na izabranom testu najbolja su postignuća bila iz predmeta koji su učenici najmanje birali - hemija - 16.06 i fizika - 15.57, zatim iz geografije ostvarili su - 14.63, biologije - 13.93 i istorije - 13.59 bodova.

Pored testova na srpskom jeziku, učenici su polagali i testove i na osam jezika nacionalnih manjina.

Za srednje škole za školsku 2023/2024. godinu, planirano je 75.853 mesta. Najviše mesta po obrazovnim profilima planirano je u gimnazijama 24%, zatim u elektrotehnici 11%, ekonomiji, pravu i administraciji, kao i mašinstvu i obradi metala po 10.4% i na dualnim profilima 3782 mesta.

- Najveći indeks popularnosti u prošloj godini imali su smerovi gimnazija (društveno-jezički, prirodno-matematički i opšti tip) u gimnazijama u Novom Sadu i Beogradu. Veliki indeks popularnosti imali su obrazovni profili u medicinskim školama u Vranju, Novom Sadu, Novom Pazaru, Zemunu - rekao je Milićević.

Autor: