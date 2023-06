ĐURIĆ: Posebno smo ponosni na 909 učenika kojima je DODELJENO 1.105 NAGRADA ZA IZUZETNE REZULTATE

Već osam godina Grad Novi Sad tradicionalno uručuje Vidovdanske nagrade đacima koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima, naveo je gradonačelnik Novog Sada Milan Đuić, na svečanosti koja je bila upriličena povodom dodele ovih priznanja u svečanim salonima na Petrovaradinskoj tvrđavi.

- Dodeljeno je 1105 nagrada za 909 učenika i posebno su nagrađena četiri učenika Vidovdanskom nagradom za postignute izuzetne rezultate na naučnim olimpijadama i svetskim i evropskim takmičenjima i prvenstvima u oblasti sporta i umetnosti, na šta smo posebno ponosni – precizirao je Đurić, a onda se posebno obratio lautretatima:

- Dragi mladi Novosađani, želim vam da nastavite da nižete uspehe, ostvarujići svoje snove, a vaš Grad će uvek biti tu da prepozna i podrži rad, trud i rezultate! Kažu da je Vidovdan putokaz za naš narod, i da je važno šta će se na ovaj dan videti, jer će se baš u tome imati uspeha! Danas vidimo vas koji ste ponos Novog Sada, a vaš uspeh je njegova budućnost! Grad Novi Sad je za ovu godinu izdvojio 15.700.000 dinara, što je za 4.730.000 dinara veći iznos nego prošli put. To treba da nas raduje zato što su naši rezultati bolji iz godine u godinu, a naša želja je da naredne godine dodelimo još sredstava. Danas je Vidovdan i u našem narodu kažu da ono što danas vidimo to je putokaz za naš narod, a vi ste budućnost našeg grada i države. Želimo da nastavite dalje da marljivo radite kako ste do sada radili, da volite svoj grad i bidete ponosni na svoju zemlju.– istakao je prvi čovek Novog Sada.

On je, takođe na svom Instagram profilu objavio i da je prisustvovao svečanom koktelu u Hotelu ,,Jugoslavija” u Beogradu koji je organizovala Srpska napredna stranka povodom obeležavanja Vidovdana.