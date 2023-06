Vesić: Obilaznica oko Beograda sutra od devet sati otvorena za saobraćaj

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je da je izgradnja obilaznice oko Beograda, koja će večeras svečano biti otvorena, tri decenije nakon početka radova - veliki uspeh i pobeda svih građana Srbije, i san koji su ostvarili predsednik Aleksandar Vučić i SNS.

"Vučić i SNS ostvaruju snove koji postoje već pola veka, a neki i duže, i rešavaju glavne infrastrukturne probleme koji nisu rešavani decenijama", istakao je Vesić u emisiji “Fokus” na TV B92, dodajući da će obilaznica za saobraćaj biti puštena sutra od devet sati.

Naveo je da je izgradnja obilaznice oko Beograda suštinski važna jer sav putnički saobraćaj iz pravca Šida i Novog Sada, ka Nišu ili drugim gradovima, ka jugu, više neće morati da prolazi kroz centar Beograda, već će imati obilaznicu koja je, iako dva kilometra duža - mnogo brža.

Vesić je rekao da će se od Batajnice do Bubanj potoka stizati za 23 minuta za šta je, ako se prolazi kroz grad u vreme špica, potrebno i više od sat vremena.

“To će rasteretiti most ‘Gazelu’, smanjiti zagađenje i gužve u samom centru grada”, istakao je Vesić i dodao da je “Gazela” najopterećeniji most preko koga dnevno prođe između 200.000 i 250.000 građana, nešto više od 128.000 vozila, oko 7.000 lakih kamiona i oko 3.000 vozila javnog prevoza.

Ministar je naveo da se obilaznicom povezuju Batajnica, petlja Ostružnica, Orlovača, tunel Straževica i Bubanj potok što, dodao je, predstavlja sektor B obilaznice, dok je sektor A od Batajnice do Dobanovaca, koji je dužine desetak kilometara, odavno završen.

Naveo je da je sektor B podeljen u šest faza i da je poslednja faza, od Straževice do Bubanj potoka duga 9,6 kilometara, te dodao da je sektor C dužine 31 kilometar, a sektor D 38 kilometara.

Vesić je rekao da Saobraćajni institut CIP projektuje sektor C i da se očekuje da to bude završeno do sredine sledeće godine.

To je, kako je naveo, vrlo zahtevna deonica jer je istovremeno i drumska i železnička obilaznica, dok je na sektorima A i B samo drumska obilaznica.

“Imamo 31 kilometar drumske i 28,8 kilometara železničke obilaznice, zatim dva tunela - Leštane i Bubanj potok, veliki drumsko-železnički most kod Vinče, preko Dunava i nekoliko železničkih stanica i tunela koji treba da se izgrade. Zato je taj sektor C veoma zahtevan”, rekao je Vesić.

Dodao je da će se taj sektor raditi u fazama, a da će se prvo raditi tunel Bubanj potok do petlje Boleč što je 5,5 kilometara od ukupno 31 kilometar, koliko će biti dužina obilaznice od Bubanj potoka do Pančeva.

Vesić je rekao da obilaznica neće služiti samo onima koji prolaze kroz Beograd već i građanima prestonice koji putuju u različite delove grada.

Ministar je kao suludu ideju ocenio najavu dela opozicije da će već u petak blokirati deo obilaznice.

“To što će obilaznica sutra biti puštena u saobraćaj, a već prekostura blokirana pokazuje razliku između dve politike – politike predsednika Aleksandra Vučića i politike organizatora protesta – Aleksandra Jovanovića Ćute, Srđana Milivojevića i sličnih njima”, rekao je Vesić.

Kako je istakao, politika predsednika Vučića je izgradnja novih puteva, pruga i razvoj Srbije, dok je njihova politika destrukcija.

“Nema ništa bizarnije od toga da se obilaznica, koja se gradi 32 godine, dan po otvaranju za saobraćaj već blokira”, rekao je Vesić i dodao da Jovanović misli da svoju politiku može da sprovodi nasiljem, terorom i iživljavanjem nad drugim ljudima.

Kako je rekao, ideja da blokiraju međunarodnu saobraćajnicu koja je tek otvorena je suštinski poziv strancima da ne voze kroz Srbiju, a to znači manje prihoda za našu zemlju.

Vesić je pozvao one koji bi učestvovali u toj “suludoj akciji” da odustanu od toga jer, kako je rekao, svako ima pravo na protest i da izrazi svoj politički stav, ali se to ne radi blokiranjem saobraćajnica, pogotovo ne blokiranjem međunarodnih puteva.

“Pošto je autoput pokriven kamerama, nadam se da će saobraćajna policija kazniti one koji krše pravila vožnje na autoputu jer to je potpuno normalno ako se ponašate suprotno pravilima koja postoje u našoj zemlji”, rekao je Vesić.

On je podsetio da ideja o izgradnji obilaznice oko Beograda postoji još od 70-ih godina.

“Sve ideje nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Branka Pešića iz 70-ih godina – metro, obilaznica oko Beograda, izmeštanje železničkog saobraćaja odnosno izgradnja stanice “Prokop” se polako realizuju pola veka kasnije što je žalosno za naš grad, ali je dobro jer konačno poslednjih deset godina sve te ideje mi realizujemo jer su dobre za Beograd”, rekao je Vesić.