OVO SU UREĐAJI U SEKUNDI MOGU IZAZVATI POŽAR! Letnje vreme je kobno za njih, možete ostati bez krova nad glavom! OVO SU NEKI OD SAVETA

Elektromehaničar Branko Zrnić ističe da punjač ne mora da bude tempirana bomba u našem stanu, ali nije neobično da izazove požar.

I dok mnogi, pri izlasku iz stana, proveravaju da li im je ugašena pegla, bojler ili šporet, na punjač se gotovo niko ne osvrće. A upravo je on doveo do toga da jedan stan na Voždovcu potpuno izgori.

Koji su uređaji u kući koji izazivaju požare najlakše, kako punjač može da dovede do požara i kako obezbediti stan od požara kada se kreće na letovanje ili duže odsustvo objasnio je elektromehaničar Branko Zrnić.

- Punjač za telefone je jako male snage, ali kada ostaje uključen konstantno, onda je on stalno pod naponom na primarnom namotaju, i on se greje i pošto se sastoji od namotane bakarne žice koja je izolovana. Međutim, od te toplote taj izolator na žici probije i skrati taj namotaj i bude u kratkom spoju i onda se on greje enormno brzo. Usled toga upali svoju plastiku, a ona parket ili tepih - kaže elektromehaničar Zrnić.

On savetuje da je najbolje nakon punjenja telefona ili rada na laptopu sve punjače isključiti ili izvaditi iz štekera.

- Po punjenu telefona isključite ga iz napoja, ne mora da se desi, ali dešava se. Isti je slučaj i sa kompjuterom, samo šta su oni kvalitetnije izrade. Najbolji parametar će vam biti da ga pipnete rukom i da vidite koliko se greje. Ali moj vam je savet da gasite i njega. Imate na produžnim gajtanima i prekidača, isključite i njega - kaže Zrnić.

Šta da radimo kad izlazimo iz kuće na duži period?

Savet elektromehaničara Zrnića je da se obavezno isključe iz štekera šporet, veš mašina, i bojler.

- Moj je savet iz mreže, ištekajte i veš mašinu, bojler isključite na prekidaču, šporet izvucite iz šteka, za svaki slučaj. Ne mora da se desi, ali zna da se desi. Frižider treba staviti na minimalnu temperaturu, da je u pogonu. Sa frižiderom i zamrzivačima nije problem kao sa bojlerom, veš mašinom. Savetujem ljude kada počnu da se greju i grejna tela treba ištekati iz mreže, jer se dešavalo da se prekidač od termostata zalepi, kada padne temperatura, grejalica se uključila i došlo je do požara. Ištekati iz mreže, to je najsigurnije - kaže elektromehaničar Zrnić za "Prvu" TV.

Da podsetimo, Iako mnogi ne izlaze iz kuće dok više puta ne provere da li su isključili peglu ili šporet, neki i bojler, na punjače za telefon ili tablet većina ne obraća pažnju, a oni ukoliko su oštećeni ili su loše instalacije, mogu da izazovu požar, što se više puta i dogodilo.

