ZAVRŠENA AKCIJA 'PREDAJ ORUŽJE' - Sada kreću OŠTRE MERE, evo kome preti kazna do 15 godina robije!

Građani Srbije još danas mogu da predaju oružje bez ikakve krivične odgovornosti u okviru akcije "Predaj oružje". One koji to nisu uradili čekaju drakonske kazne!

Akcija "Predaj oružje", koja je počela 8. maja, završava se danas, a do juče građani su policiji predali ukupno 104.275 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, rekla je za Javni servis Bojana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala MUP Srbije.

- Od početka akcije predata su 78.302 komada oružja, 4.085.000 komada municije i 25.914 komada minsko-eksplozivnih sredstava, a u te brojke uračunati su legalno i nelegalno oružje i eksplozivne naprave, kao i oružje koje je predato nakon smrti lica - navela je Otović Pjanović:

- Već u prvim danima bilo je jasno da će rezultati premašiti dosadašnje akcije. Najviše oružja je predato u velikim gradskim centrima, odziv građana na teritoriji Srbije je zadovoljavajući.

Podsetimo, posle dve tragedije u Srbiji u kojima je u dva dana, 3. i 4. maja, ubijeno 17 osoba, uglavnom dece i mladih, država je najavila pooštravanje mera u oblasti oružja i organizovala akciju predaje nelegalnog oružja. Počevši od sutra, svi oni kod kojih bude pronađeno nelegalno oružje snosiće ozbiljne sankcije, a izmenama zakona predviđene su oštrije kazne zatvora.

Kako je na početku ove akcije naveo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Ministarstvu pravde se nalaže izmena Krivičnog zakonika u cilju pooštravanja kazni za nedozvoljenu proizvodnju, posedovanje, nabavljanje, vršenje razmene i držanje oružja za koje može da se dobije dozvola - onaj ko neovlašćeno to radi, može da se kazni kaznom zatvora od jedne do osam godina (do sada je bilo do pet). Za ono oružje za koje ne može da se dobije dozvola, kao što je na primer "kalašnjikov", kazna će biti od dve do 12 godina (do sada je bilo osam), za one koji drže, nose, nabavljaju oružje jake razorne moći (bomba, granata) kazna će biti od pet do 15 godina (do sada je bilo dve). Onaj ko neovlašćeno nosi oružje a nema dozvolu za njega može dobiti do 15 godina (do sada 12), a ako postoji dozvola za oružje, a neovlašćeno ga nosi, biće kažnjen od jedne do osam godina (do sada od šest meseci do pet godina).