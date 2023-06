POČINJE SEZONA NAJVEĆE NOĆNE MORE - Evo šta sve cveta u julu, gde je najrizičnije i kako se zaštiti od gušenja, kijanja i osipa

Još pre mesec i po dana krenule su alergije, a sada tokom juna očekuje nas i početak cvetanja ambrozije koja za većinu građana predstavlja pravu noćnu moru. Gušenje, osip, kijavica ovih dana karakteristične su manifestacije.

Prema rečima stručnjaka treba izbegavati zelene površine ukoliko ste alergični, oprati kosu i obući drugu garderobu odmah po povratku kući, ali u pojedinim slučajevima preporučuje se i nošenje zaštitne maske. Ova problematika pratiće nas do oktobra, te je važno da budete na oprezu.

Mirjana Mitrović, rukovodilac grupe za polen, Agencije za zaštitu životne sredine, kaže za "Blic" da su trenutno prisutni alergeni, bokvica, kopriva ,lipa, trave, četinari, kiselica, štirevi i pepeljuge, konoplje a beležimo i početak od par polenovih zrna ambrozije. Koprive i trave su u većini dana bile u prekograničnim vrednostima ali veliki problem su pre svega poleni trava jer ta zrna imaju veliki alergeni potencijal - objašnjava naša sagovornica.

U julu mesecu i dalje će biti aktuelni poleni trava a i lipe, ali se za lipu ne očekuju prekoračenja.

- Osim intenzivnog mirisa koji cvet lipe produkuje ta polenova zrna ne dostižu visoke koncentracije. Upravo zato što lipa cveta kada i trave dolazi do zabune da nam probleme izaziva ova biljka, ali se alergološkim proverama u većini slučajeva utvrdi da su osobe alergične na polene trava.

Alergičnima se savetuje da izbegavaju direktnu izloženost

Alergije su prisutne od proleća do kasne jeseni, a onima koji imaju ovaj problem savetuje se da izbegavaju rizična mesta gde bi bila izložena.

- Saveti alergičnim osobama su da izbegavaju direktnu izloženost u prirodi naročito u prepodnevnim satima jer su tada najveće koncentracije polena. Po povratku iz spoljašnjih uslova promeniti odeću, oprati kosu, koristiti klimatizovane prostorije, automobile, ne sušiti veš u spoljašnjim uslovima i naravno u dogovoru sa lekarima biti na svojim terapijama- dodaje naša sagovornica.

Što se daljih saveta tiče dr Ljiljana Velkov u razgovoru za "Blic" navodi da su "u problemu" one osetljive grupe kojima je oslabljen imunitet.

- Svakako da treba raditi na jačanju imuniteta, jer ovih dana zaista imamo ljude koji su osetljivi te se javlja kijavica, kašalj, gušenje, pa i osip u nekim slučajevima. Svakako tu su pomoćna sredstva antihistaminici koje lekar preporuči - objašnjava naša sagovornica.

Gušenje i "ogrebotine" po koži

Ana A. iz Beograda objašnjava kako izgleda manifestacija alergija ovih dana, te da se javlja gušenje, ali i "ogrebotine" po rukama i vratu.

- Nedavno su kosili travu ispred zgrade, prošla sam pored i i odmah sam dobila alergijsku reakciju poput "ogrebotina", vrlo brzo prolazi, ali uz pomoć leka. Tokom večeri nakon kiše kada izađem na terasu manifestuje se i gušenje, a uz to alergična sam na lipu i kijam svaki put kada prođem pored neke. U julu uvek bude najgore, ali jednostavno ne možete izbeći parkove i zelene površine, tako da lekovi uvek postoje kao rešenje - kaže naša sagovornica.

Merenja se obavljaju u tri sezone, a najveća pretnja je ambrozijaSezona počinje početkom cvetanja leske i jove do maja, sezona cvetanja trava traje do druge dekade jula. Pored trava ovaj period karakteriše i period cvetanja borova i lipe. Što se tiče cvetanja koro, ono traje od druge polovine jula do novembra meseca, a najznačajniji alergen u sezoni cvetanja korova je ambrozija.

Kako se navodi na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, kao najveći korovski alergen javlja se vrsta Ambrosia artemisiifolia. Vodi poreklo iz Severne Amerike, a prvi podatak u našoj zemlji javlja se 1953.godine, kod Sremskih Karlovaca, Petrovaradina i u Novom Sadu. Smatra se da je u ove krajeve dospela iz Rumunije, najverovatnije brodovima koji su saobraćali Dunavom. Kasnije ova mesta postaju centri iz kojih se Ambrosia artemisiifolia širila vrlo agresivno po celoj Vojvodini ka jugu. Konstatovana je i u okolini Beograda i dalje se širila južno ka Paraćinu i Nišu, a kao retka biljka nađena je i u Sićevačkoj klisuri.

Kako možete saznati na šta ste alergični

Ako ne znate na šta ste alergični, kako biste na vreme preventivno reagovali, najbolje je da te provere obavite u laboratoriji.

- Ako se javlja alergija na lipu, na polen, na bilo šta što se nalazi u prirodi, a nismo bili do sada, to je znak da nešto nije u redu. Takođe, aerozagađenje čini svoje pa nam i to doprinosi. Što se hrane tiče, sve ono što vam organizam odbacuje i signalizira da ne treba da konzumirate, prestanite. Mleko, sir, hleb, vremenom ljudima počne da smeta a oni i dalje nastavljaju da te namirnice konzumiraju pa dodatno urušavaju rad svog imuniteta - kaže za "Blic" imunolog prof. dr Borislav Kamenov.