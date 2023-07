NIJE ISTINA DA SU SVE LEŽALJKE U CRNOJ GORI 180 EVRA! Nikola Kralj za Novo vikend jutro: Imamo one koje su za svačiji džep - OD 10 DO 15 EVRA

U toku letnje sezone, jedno od glavnih pitanja je koliko košta plažni mobilijar. Kako neki navode, cene ležaljki i suncobrana idu i do 180 evra. U špicu sezone očekuje se poskupljenje, a dok nekim turistima cene ne smetaju, drugi ih nazivaju ''legalnom pljačkom''.

Nikola Kralj ispred turističke organizacije Budva kaže da Crna Gora zaista ima lepe plaže i da je sigurno da postoje plaže sa visokim cenama koje nisu za svakoga.

On dodaje da agencija vodi računa o cenama, i kontoliše ih. Kako ističe, postoje i ležaljke od 10 do 15 evra za sve one koji ne bi da daju veliki novac na njih.

- Trsteno je posebna plaža, imamo Jaz, Mogren 1 i 2. One su poznate u Evropi, imamo Kamenovo, Buljarice. Kompletna rivijera je predivna. Mnogo je mesta gde može da se nađe mesto - rekao je Kralj.

Kako je dodao, nije istina da su sve plaže skupe, i da Crna Gora ima za svakog po nešto, shodno svačijem džepu.

Autor: