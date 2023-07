PORODICA TIRI KOD ZRENJANINA SADI OVE 2 VRSTE POVRĆA I SJAJNO ZARAĐUJE: Potražnja velika, isporuka ide i do Beograda! EVO O ČEMU SE RADI

Brokoli i karfiol sadrže brojne korisne hranljive sastojke pa su zbog toga traženi tokom cele godine. Proizvođači tog povrća imaju više setvi godišnje kako bi zadovoljili potrebe tržišta.

Od kraja maja, kada pristigne prvi rod karfiola i brokolija, pa do kasne jeseni posla oko ovog povrća ima svakodnevno. Porodica Tiri u Lukinom Selu pet hektara je opredelila za ovo povrće, ali pošto na jednom mestu imaju dve setve to je kao da su zasnovali proizvodnju na deset hektara.

"Uglavnom mi sadimo po turama. Uvek 10 hiljada komada karfiola i 10 hiljada brokolija. Sad na proleće imali smo malo veću količinu, ali uglavnom svake dve nedelje sadimo. Čim nam siđe jedna tura, stiže i druga tura. Uvek imamo konstantno", kaže Nevena Tiri.

Bez obzira na to što su maj i jun bili sa više padavina to nije dovoljno za karfiol i brokoli, pa se dva do tri dana posle kiše moraju navodnjavati.

"Moramo da počnemo jer dole u nižem sloju zemlje ima još vlage, a površinski nema. Nisu duboki koreni pa mora da se zaliva. Ima dovoljno vode u kanalu i u bunarima. Mi smo okruženi vodama pa imamo sreće", objašnjava Andraš Tiri.

Tržište je u Beogradu, a isporuke tri puta nedeljno. Svako odlaganje berbe umanjuje kvalitet.

"Moraš stalno da si u njemu, da stalno pratiš biljke, a pogotovo leti. Još na jesen je lakše proizvesti, ima kiša i temperatura je idealna", navodi Nevena Tiri.

Zahvaljujući ovakvom načinu rada u gazdinstvu Tiri imaju posla za šest radnika koje angažuju i u zimskim mesecima kada u plastenicima pripremaju rasad brokolija i karfiola.

