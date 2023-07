DAMJANOVIĆ O KOŠARAMA I DEŠAVANJIMA IZ 1999. GODINE: Vojska male zemlje kako obimom tako i stanovništvom, pružila je otpor najvećoj sili sveta

Bitka za Košare počela je 9. aprila 1999. godine, kada je oko 1.500 pripadnika OVK uz podršku albanske artiljerije, NATO avijacije i instruktora napalo je rejon karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici.

Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života.

Istoričar Nebojša Damjanović rekao je da se o Košarama ćutalo, a ono što je sigurno je to, da spada u niz velikih istorijskih datuma.

- Vojska male zemlje, obimom i stanovništvom male države pružila otpor najvećoj sili sveta. Da podsetim, mi kažemo NATO, ali to su silne zemlje. Od iranske granice, do Havaja, to je cela srednja i zapadna evropa i Severna Amerika. Maltene pola sveta - dodao je Damjanović.

Predsednik izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije general major u penziji Luka Kastratović rekao je da je agresija trebala da počne 1998. godine.

- Oni su organizovali pregovore bez pregovora... Mislili su da će to trajati 5 ili 6 dana. Nisu toliko uradili ni za 78 dana, i morali su da idu na sporazum - rekao je on.

- Naša vojska nije kapitulirala, niti se predala, oni su se povukli shodno sporazumu - dodao je on potom.

