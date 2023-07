SADA KREĆU OŠTRE KAZNE: Završena akcija 'Predaj oružje' - Prikupljeno 4.243.139 komada municije!

Rok za građane Srbije da predaju nelegalno oružje i municiju bez posledica istekao je 30. juna u ponoć

Od početka akcije predaje nelegalnog oružja predato je 108.883 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavila je danas major policije Bojana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije.

– Od tog broja je 82.398 komada oružja. Tu potpada legalno, nelegalno i oružje koje je ostalo u porodičnim domaćinstvima nakon smrti vlasnika i 26.485 komada minsko-eksplozivnih sredstava – rekla je Otović Pjanović.

Navela je da je predato i 4.243.139 komada municije.

– Mi smo kao MUP zadovoljni ovim postupkom legalizacije i na samom početku smo govorili da su brojke ukazivale da je ovaj period legalizacije uspešniji nego što su to bili svi prethodni postupci koji su sprovođeni na teritoriji Srbije – istakla je Otović Pjanović.

Rok za građane Srbije da predaju nelegalno oružje i municiju bez posledica istekao je 30. juna u ponoć.

Kako je na početku ove akcije naveo predsednik Aleksandar Vučić, Ministarstvu pravde se nalaže izmena Krivičnog zakonika u cilju pooštravanja kazni za nedozvoljenu proizvodnju, posedovanje, nabavljanje, vršenje razmene i držanje oružja za koje može da se dobije dozvola – onaj ko neovlašćeno to radi, može da se kazni kaznom zatvora od jedne do osam godina (do sada je bilo do pet).

Za ono oružje za koje ne može da se dobije dozvola, kao što je na primer „kalašnjikov“, kazna će biti od dve do 12 godina (do sada je bilo osam), za one koji drže, nose, nabavljaju oružje jake razorne moći (bomba, granata) kazna će biti od pet do 15 godina (do sada je bilo dve). Onaj ko neovlašćeno nosi oružje a nema dozvolu za njega može dobiti do 15 godina (do sada 12), a ako postoji dozvola za oružje, a neovlašćeno ga nosi, biće kažnjen od jedne do osam godina (do sada od šest meseci do pet godina).

Autor: