METEOROLOG NAJAVIO NEPOGODE! U ponedeljak, toplije pa još jedno naoblačenje! Evo kada stižu afrički anticiklon i tropske vreline

Azorski anticiklon nam, osim lepog vremena, šalje i oblake, kišu i osveženje na svaka 3-4 dana, kaže meteorolog Ivan Ristić.

Prema njegovoj najnovijoj prognozi, posle sunca i današnjih prijatnih letnjih temperatura, popodne i u noći ka nedelji stiže jače naoblačenje povremeno sa kišom, pljuskovima, ponegde nepogodama i gradom.

- Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U nedelju će biti malo svežije, smena sunca i oblaka povremeno sa kišom. Vetar slab povremeno umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura u nedelju od 25 do 29 stepeni.

U Srbiji će se u većini dana naredne sedmice zadržati promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, samo u ponedeljak, kao i u utorak pre podne će biti pretežno sunčano.

- U ponedeljak i utorak puno sunca i toplije, pravo letnje vreme. Novo naoblačenje i osveženje sa kišom dolazi u sredu. Prema mojoj dugoročnoj prognozi trend promenljivog i umereno toplog letnjeg vremena sa najnižom jutarnjom od 14 do 19 stepeni a najvišom dnevnom od 27 do 32 stepena, zadržaće se najverovatnije do 20. jula kada će ponovo prema nama početi da jača afrički anticiklon i sa puno sunca. Doneće i tropske temperature ponegde i do 40 stepeni u trećoj dekadi jula - najavio je Ristić.

