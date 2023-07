ŽELJKO MITROVIĆ U 'HIT TVITU': Zahvalan sam građanima Srbije što su bojkovali protest protiv Pinka!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" bili su Željko Mitrović, direktor i vlasnik PINK MEDIA GROUP, Čedomir Jovanović, predsednik LDP-a i prof. dr Miloš Laban.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras je pobedio predlog broj 3, obilaznica.

PREDLOG BROJ 1: Protiv Pinka

Mitrović je rekao da je pre nekoliko nedelja rekao da će Zadruga biti prekinuta, a ne da će biti ukinuta. On je rekao da je serijal koji je bio u toku prekinut je zbog velike tragedije koja je pogodila Srbiju i shodno ambijentu, kao i zbog molbe predsednika Srbije.

- Inače smo već nekoliko dana razmišljali o tome da li je primerenije da se taj serijal ugasi malo ranije. Ali, vrlo sam bio precizan i rekao da će biti prekinut, a ne ukinut - rekao je Mitrović.

Kako kaže, vreme ili period odloženog emitovanja novog rijalitija biće odložen, biće šanse za bipovanje i blurovanje, čak i da se izbaci svaki element koji je sporan.

Mitrović se zahvalio građanima Srbije što su bojkovali protest protiv Pinka, dodaje da su se i građani vrlo jasno izjasnili, tu je bilo nešto ispod 2000 građana, dok je u samoj zgradi bilo oko 2500, 2700 ljudi.

- Meni je značajno samo to da taj bojkot na mene deluje obavezujuće. Nekako, ti građani koji su izrazili zrelost i izbojkotovali taj skup prema privatnoj televiziji. Ja sam samo u prethodna 24 sata imao između 50 i 100 telefonskih razgovora ljudi koji su zvali sa idejom da mi pravimo proteste ispred drugih privatnih televizija. Ja im poručujem da je to glupa ideja i molim da to ne radimo - rekao je Mitrović.

On je rekao da princip privatne svojine mora da se poštuje, dodaje da ne dolazi u obzir nikakav protest ispred bilo koje privatne televizije.

- Ovo je demokratska država, svi imaju pravo da šetaju i da se okupljaju. Ono što je meni posebno drago, tih 2000, koji su u najvećem broju bili ljudi koji su došli po partijskoj osnovi, jeste da u artikulaciji svih tih izjava i zahteva više nije pominjan ni rijaliti, ni frekvencija. Prešli su na političke parole i skandiranja - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da sve kada se sabere i oduzme, sve što postoji u savremenom svetu, primenjujemo i mi. Dodaje da su čak za Zadrugu dobili i nekoliko svetskih nagrada.

Mitrović je rekao da mu je teško da izbroji šta nije fer prema njemu, dodaje da je oguglao na provokacije.

Jovanović je rekao da televizija treba da bude objektivna, dodaje da mu nije bilo teško da kaže da će doći večeras jer smatra da ima priliku da kaže ono što Srbija treba da čuje.

Kako kaže, treba da pričamo o tome ne ko je šta uradio ili rekao, već šta ko nije rekao a trebalo je.

- Ja apsolutno razumem ljude koji su nezadovoljni nekim televizijskih programima, ali podvaliti srpskom društvu tezu da je zbog nekog rijalitija dolazi do nekog nasilja, to je neprihvatljivo. Ja sam stvoren na ulici, čitav život sam na ulici, ali je uvek poslednje što mi je bilo kao opcija bio poziv da izađu na ulicu, oni koji su pozvali ljude na ulicu, pozvali su ih na protest koji ne mogu da uporedim ni sa jednim - rekao je Jovanović.

Kako kaže, ovo je jedini protest na koji ne smeju da izađu oni koji ga organizuju.

- Ja ne mogu da kleknem pred moje društvo i da ga molim, ali želim da otvore oči i da vide stvarnost kako to moraju da vide. Danas sam pročitao tekst o američkom teoretičaru o maloletničkom nasilju, koji kaže da ovo što se desilo u Ribnikaru nikada nije video. On je objasnio zbog čega se takvo nešto može desiti - rekao je Jovanović.

On je rekao da neki imaju mnogo hrabrosti da tako banalizuju tu tragediju. Dodaje da isticanje da nečija glava treba da padne, i da bi to rešilo nasilje u društvu, to je, kako kaže, apsurdno.

- Ko treba da se bori protiv nasilja kada ceo Pionir vređa Željka Obradovića. A ko treba da se bori protiv nasilja kada čitava Arena vređa suprugu Čovića? Ko treba da se bori protiv nasilja kada zvona crkve Svetog Marka zvone ceo dan, dok sa stepeništa psuju majku učesnicima Parade ponosa - upitao je Jovanović.

Mitrović je rekao da je od 2008. godine, od kada je Internet zvanično postao najmoćniji medij na planeti, svi su mediji na svetu ušli u svoje političke profilizacije. Dodaje da su to prvo uradili u Americi, zatim i u Evropi.

- Nešto je drugačija slika kada su javni servisi u pitanju, međutim i oni su uvek nekakvom debalansu, tako da ta profilizacija je postala potpuno legitina - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da je Šolaku prodao nacionalnu frekvenciju u Bosni i Crnoj Gori i to pre 5 godina, kada je Zadruga bila uveliko najgledanij projekat. Dodaje da građani Srbije imaju pravo i to da znaju.

- Ne zna se da smo u Crnoj Gori gde smo prodali nacionalnu dozvolu i dalje smo najgledaniji - rekao je Mitrović.

Laban je rekao da kod njega preovlađuju činjenice. Dodaje da se one dele na objektivnost i lične stavove. Rekao je da Pink smatra objektivnom medijskom kućom kada je informisanje u pitanju.

- Niko iz mog društva nije gledao niti komentarisao rijaliti programe. Smatram da svaki čovek ima pravo na svoje privatno mišljenje. Mislim da je motivacija sasvim druge vrste i proteste bih podelio na više kategorija. Jedan mali deo su ljudi kojima je to profesija i za to su plaćeni kroz razne nevladine organizacije - rekao je Laban.

Kako kaže, drugi deo je isto mali, i koji pokušava da prenese svoje nezadovoljstvo na drugi deo ljudi.

- Naš standard je skočio poslednjih godina, i on je sada daleko bolji. Objektivno gledano, u ovim uslovima u kojima se nalazimo, mislim da se tu dosta postiglo i da tu treba imati razumevanja - rekao je Laban.

On je rekao da su se ljudi navikli na bolje i sada, kada nešto zaškripi i kada ih neko uplaši da će nešto da bude gore i lošije, oni krenu u proteste.

- Treba da se vratimo nekim izvornim stvarima i da se podsetimo kako smo nekada živeli, kroz kakve smo sankcije prošli i kako je Jugoslavija bila zatvorena - rekao je Laban.

Kako kaže, privatna televizija je privatna, ne može masa ljudi da uređuje tu televiziju, to radi vlasnik i urednici.

- Ovde sam upoznao mnogo ljubaznih ljudi i nikada nisam bio u situaciji da mi neko zameri kada malo odlutam od teme, i očigledno je potrebno malo više prirodnosti - rekao je Laban. Dodaje da moramo da imamo razumevanja i za ljude koji vole da gledaju rijaliti.

Mitrović je rekao da se ovde vodi polemika oko rijalitija, a rijaliti koji se emituje već 7 godina, zamišljen je kao ekranizacija života jednog društvenog sempla, koji se zasniva na ljubavnim zapletima.

- Mi poštujemo zakon i sve propise kao akte koji idu uz te zahteve. Mi smo 6 godina pazili i ne postoji način da na televiziji Pink da se u terminu pre 23 sata desi bilo kakav incident koji bi bio prikazan - rekao je Mitrović.

Kako kaže, jako mu je drago zbog jučerašnjeg bojkota jer su građani pokazali svoju zrelost.

Laban je rekao da svi ti koji šetaju, mogli bi da se okupe na Jarinje, pa da mi svi zajedno ušetamo na taj Kosmet i to bi, dodaje, moglo biti rešenje.

Mitrović je komentarisao to što se sve što je pozitivno i dobro u vezi sa njim ne spominje u tom delu javnosti. Mitrović je, pričajući o pomoći koju pruža mnogima, a pre svega deci bez roditeljskog staranja, rekao da je rezultat toga što sve to radi javno ogroman, jer, dodaje, u prethodnih 6 godina se uvećao veliki broj kompanija koje pomažu u toj oblasti.

- Moja sledeća ideja je da se nas 400 koji se nalazimo u delu za velike poreske obveznike, da jedna kompanija jednog dana u godini pomogne jednom detetu koje se leči od retkih bolesti - rekao je Mitrović.

Kako kaže, sve što radi ipak ima smisla, i to se najviše videlo kada je došlo do protesta u kojem je Pink bio jedina tema.

- Posle 30 godina, nalazimo se u svakom domaćinstvu u Srbiji. I na kraju dana kada je Pink stvarno tema, svi se zapitaju dva ili tri puta, pre nego što bi došli da demonstriraju - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da su se razne zastave pojavljivale na različitim mestima. DOdaje da je Pink uvek imao samo Srpsku zastavu, i to što smo je istakli bila je ideja pomirljivog toma.

- Srbija se nalazi u teškoj situaciji kada mora da rešava ozbiljna pitanja, i ja sa zastavom pokazujem svoju patriotsku orijentaciju - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da treba da krenemo u novu fazu odnosa sa SAD. Dodaje da treba da poštujemo sve prijateljske odnose sa istokom, ali dodaje da moramo da priznamo sebi da smo mi zapadna zemlja i da je to naš put.

PREDLOG BROJ 2: Packe za Srbiju

Jovanović je rekao da ne može niko drugi da reši naš problem. Dodaje da se ne raduje sankcijama koje zapad uvodi Kosovu, kaže da mi ovde živimo, da smo upućeni jedni na druge.

Mitrović je rekao da nije stvar počela juče, ili pre mesec dana, dodaje da je stvar počela kod neispunjena obaveza oko Zajednice srpskih opština.

- Nama se stalno isto zvecka sankcijama - ističe Mitrović.

Mitrović je rekao da Kurti želi da bude novi Zelenski, i ima samo jednu misiju da Srbiju uvuče u rat.

- Nama su Srbi na severu Kosova najznačajnija stvar, sva materijalna dobra ne mogu da se porede sa tim - rekao je Mitrović.

Kako kaže, Albanci na Kosovu, gledajući lidere i pre Kurtija, su narod koji nije skroz sklon ne razgovaranju. Dodaje da su se pojavljivali različiti oblici eventualnih rešenja.

- Ono što sam siguran, jeste da je jedino što je moguće, da se ipak dogovore dva naroda koji moraju da žive i narednih 300 godina jedni pored drugih - rekao je Mitrović.

Laban je rekao da su vrata za delovanje odškrinuta, kao i daje naš interes da našu zemlju očuvamo i da napravimo nekakvu autonomiju u okviru Srbije.

Mitrović je rekao da je predsednik Vučić magijom uspeo da temu Kosova, koje je bilo izgubljeno, vratio i vratio brigu za temu Kosova.

- Polako je otpočeo procese. Ja lično mislim da je on mađioničar u međunarodnim odnosima. Tu igru koju on igra je stvarno magija - rekao je Mitrović.

Jovanović je rekao da se opredelio za politiku u kojoj će podržavati samo ono što je dobro. Dodaje da ga interesuje samo ono što je dobro za njegovu zemlju.

Mitrović je rekao da je Kurti čist ludak, a profesor Laban je rekao da se apsolutno slaže sa Mitrovićem.

PREDLOG BROJ 3: Obilaznica

Laban je rekao da se ovi putevi grade za buduće generacije. On je rekao da je suština pozitivne politike budućnost, a dodaje da je za njega budućnost dobri odnosi i sa istokom i sa zapadom.

- Mi treba da razvijamo društvo u tom pravcu - rekao je Laban.

Mitrović je rekao da za 28 godina, za samo 47 kilometara obilaznice, urađeno je 37 posto, a u zadnih 5 godina ostatak.

- Gradi se na način koji je brži, 5,5 ili 6 puta. To znači da sva renesansna gradnja u Srbiji koja gradi fabrike, bolnice i škole, grade se isto tako brže nego što se to radilo ranije - rekao je Mitrović.

Kako kaže, mi kao mediji podržavamo normalnu zemlju, visoke rezultate, bogatije građane i veću potrošnju.

Laban je rekao da ga je humanitarni rad Željka Mitrovića ostavlja bez teksta. Dodaje da je Mitrovićevo najveće bogatstvo upravo to što radi za ovu našu decu.

Mitrović je rekao da je doneo odluku da formira klub različitih kompanija u Srbiji i da pošaljemo nekoliko šlepera za decu koja su ostala bez roditelja u ovom ratu u Ukrajini.

- Na to sumnajm da može da da bilo ko bilo kakvu zamerku - rekao je Mitrović. Kako kaže, to će se desiti za nekih 30-ak dana - rekao je Mitrović.

Jovanović je rekao da je obilaznica kristalno jasan primer cene svih zabluda.

Uključenje gledalaca:

Željko je glasao za predlog broj 3. Kako kaže, ovo će mnogo da pomogne saobraćaju u Beogradu. Kako kaže, svi znamo ko gradi, a ko samo ume da ruši.

Marija iz Beograda je glasala za predlog broj 3. Kako kaže, to je preporodilo Srbiju, dodaje da će sada trebati mnogo manje vremena da se prođe tim putem.

Ivana iz Beograda je glasala za predlog broj 3. Ističe da joj ona lično svakodnevno olakšava život. Kako kaže, srećna je što je konačno rešeno to pitanje.

Nenad je takođe glasao za obilaznicu i predlog broj 3.

Laban je takođe glasao za predlog broj 3.

Jovanović je rekao da je za njega favorit predlog broj 3.

Mitrović je rekao da se nada iskrenom otopljavanju odnosa sa EU, posebno sa SAD. Kako kaže treba da iskoristimo pruženu ruku, dodaje da je ovo samo mali znak onoga što se prepoznaje kao stvarno razumevanje srpske pozicije.

- Ako nas previše optereti prošlost tek tada nema budućnosti - rekao je Mitrović.

Kako kaže, moramo da razmišljamo o budućnosti naše dece.

Autor: