UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! ŽELJKO MITROVIĆ U 'HIT TVITU': Zahvalan sam građanima Srbije što su bojkovali protest protiv Pinka!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" biće Željko Mitrović, direktor i vlasnik PINK MEDIA GROUP, Čedomir Jovanović, predsednik LDP-a i prof. dr Miloš Laban.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

PREDLOG BROJ 1: Protiv Pinka

Mitrović je rekao da je pre nekoliko nedelja rekao da će Zadruga biti prekinuta, a ne da će biti ukinuta. On je rekao da je serijal koji je bio u toku prekinut je zbog velike tragedije koja je pogodila Srbiju i shodno ambijentu, kao i zbog molbe predsednika Srbije.

- Inače smo već nekoliko dana razmišljali o tome da li je primerenije da se taj serijal ugasi malo ranije. Ali, vrlo sam bio precizan i rekao da će biti prekinut, a ne ukinut - rekao je Mitrović.

Kako kaže, vreme ili period odloženog emitovanja novog rijalitija biće odložen, biće šanse za bipovanje i blurovanje, čak i da se izbaci svaki element koji je sporan.

Mitrović se zahvalio građanima Srbije što su bojkovali protest protiv Pinka, dodaje da su se i građani vrlo jasno izjasnili, tu je bilo nešto ispod 2000 građana, dok je u samoj zgradi bilo oko 2500, 2700 ljudi.

- Meni je značajno samo to da taj bojkot na mene deluje obavezujuće. Nekako, ti građani koji su izrazili zrelost i izbojkotovali taj skup prema privatnoj televiziji. Ja sam samo u prethodna 24 sata imao između 50 i 100 telefonskih razgovora ljudi koji su zvali sa idejom da mi pravimo proteste ispred drugih privatnih televizija. Ja im poručujem da je to glupa ideja i molim da to ne radimo - rekao je Mitrović.

On je rekao da princip privatne svojine mora da se poštuje, dodaje da ne dolazi u obzir nikakav protest ispred bilo koje privatne televizije.

- Ovo je demokratska država, svi imaju pravo da šetaju i da se okupljaju. Ono što je meni posebno drago, tih 2000, koji su u najvećem broju bili ljudi koji su došli po partijskoj osnovi, jeste da u artikulaciji svih tih izjava i zahteva više nije pominjan ni rijaliti, ni frekvencija. Prešli su na političke parole i skandiranja - rekao je Mitrović.

Autor: