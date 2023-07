Počinje rekonstrukcija Pančevačkog mosta: Radovi će trajati do novembra (VIDEO)

U Beogradu danas počinje rekonstrukcija Pančevačkog mosta.

Iako je bilo najava da bi i jutros mogla da nas sačeka kiša, lepo vreme koje smo svi čekali konačno je tu.

Temperatura će danas ići do 30 stepeni, pa svi oni koji imaju vremena ovaj dan mogu da iskoriste i posete neko od kupališta.

Od 1. jula zvanično je počela sezona kupanja na plaži Lido, postavljen je pontonski most.

Što se tiče radova predviđenih za Beograd, ono što je važno da građani znaju, od danas počinju radovi na Pančevačkom mostu, za saobraćaj će biti zatvorena desna saobraćajna traka. Rekonstrukcija će trajati do 5. novembra, pa oni koji žive na levoj obali Dunava neka se pripreme za pojačan intezitet saobraćaja.

Od 20 časova uveče pa do 5 ujutru saobraćaj će se odvijati levom trakom.

Danas će takođe doći do isključenja struje na opštinama Stari grad, Zvezdara i Savski venac od 8 i 30 do 14 sati, dok stanovnici Palilule i Rakovice struju neće imati od 9 do 18 sati.

Na Čukarici je planirano isključenje vode od 8 do 22 sata.

Ovog jutra na graničnim prelazima nema većih zadržavanja, jedino gde se čeka nešto više, tačnije oko 30 minuta, je na izlazu iz Srbije na prelazima Gradina i Preševo.