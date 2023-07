U SRBIJI DANAS DO 32 STEPENA Sunce će biti kratkog daha, RHMZ upozorava: Od srede pljuskovi sa grmljavinom, evo do kada će biti nestabilno

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a u jutarnjim satima ponegde se očekuje kratkotrajna magla.

Najniža temperatura će se kretati od 14 do 20, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Vetar će biti slab do umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Vremenska prognoza predviđa najnižu temperatura oko 18, dok će najviša dnevna biti oko 30 stepeni.

Od srede do petka promenljivo i nestabilno

U Srbiji u utorak u većini krajeva pretežno sunčano, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se, uz promenljivu oblačnost, očekuju uglavnom na severu i zapadu zemlje.

Od srede do petka u svim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji ponegde mogu biti obilniji uz pojavu grada.

U subotu se očekuje stabilizacija vremena, a od nedelje pretežno sunčano.