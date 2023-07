FORMIRAN OPERATIVNI TIM NA AERODROMU U BEOGRADU! Vesić: Otvaraju se nove linije za prolazak putnika, SMANJIĆE SE GUŽVE (FOTO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, izjavio je danas da je formiran operativni tim koji će svakodnevno razmatrati situaciju na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla”, kako bi se utvrdilo šta može da se uradi da se ona poboljša i da putnici dobiju uslugu koju su platili.

Vesić je, nakon sastanka sa predstavnicima “Vansija” na beogradskom aerodromu, rekao da je došao tu jer je želeo lično da se uveri kakvo je stanje, pre svega, na sortirnici odnosno delu za sortiranje prtljaga, gde je bilo najviše problema.

Naveo je da, dnevno, oko 15.000 komada prtljaga pređe preko aerodroma “Nikola Tesla” i podsetio da je od koncesionog partnera, kompanije “Vansi”, tražio da obezbede više zaposlenih kako bi ova usluga bila bolje izvršavana.

Sastanku su prisustvovali predstavnici “Vansija”, Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, aerodroma, koji vrši kontrolu koncesije i “Er Srbije”

- Razgovarali smo o tome šta će biti učinjeno u narednim danima kako bi se situacija iz dana u dan pratila i bila normalna, odnosno kako bi putnici dobili uslugu za koju su platili - rekao je Vesić.

Navodi da je formiran operativni tim koji čine predstavnici svake od ovih institucija i kompanija, a koji će se sastajati dnevno nekoliko puta i u svakom trenutku razmatrati situaciju, kako bi uvideli šta mogu da urade kako bi situacija bila bolja, te dodao da je na čelu tog tima pomoćnik ministra za inspekcijske poslove, Ivan Divac.

Vesić je rekao i da je predstavnike “Vansija” obavestio da će Direktorat za civilno vazduhoplovstvo u narednim danima u skladu sa koncesionim ugovorom raspisati tender za najmanje dva nova zemaljska operatera.

- Verujemo da dolaskom novih operatera možemo da omogućimo da bude veća konkurencija i da se bolje obavljaju ove usluge - rekao je Vesić i dodao da i na drugim srpskim aerodromima postoji mnogo različitih zemaljskih operatera, te da aerodrom “Nikola Tesla” neće biti ništa drugačiji od drugih.

Takođe, naveo je da je na sastanku bilo reči o tome kako da se brzo izmene propisi, kako bi se omogućilo da na dolascima na pasoškoj kontroli postave i kapije za elektronski kontrolu pasoša.

"Imamo obećanje od ‘Vansija’ da će na dolascima u naredne dve nedelje, a molio sam ih da to bude i brže, otvoriti još tri linije za prolazak putnika što znači da će se smanjiti gužve i da će više ljudi moći brže da prolazi pasošku kontrolu”.

Takođe, on je, kako kaže, predstavnike “Vansija” zamolio da uvedu redare, to jest ljude koji će pomagati putnicima koji se nalaze u redu da dođu do prvog slobodnog šaltera i na taj način pokažu da im je stalo do putnika.