DIŽETE PARE SA BANKOMATA NA MORU? Obratite pažnju, oglasila se i NBS: Ovo su OSNOVNA PRAVILA ako plaćate karticom u inostranstvu

Uoči priprema za putovanje u inostranstvo mnogi imaju dilemu - da li je pametnije, ali i bezbednije da nosimo gotovinu ili da plaćamo karticom. Nikola Đukić iz Narodne banke Srbije kaže da bi građani trebalo da budu oprezni kada koriste kartice u inostranstvu, naročito kada podižu gotovinu sa bankomata, pošto se naplaćuju provizije.

Govoreći o korišćenju platnih kartica u inostranstvu, Đukić je naveo da se provizija može naplatiti, ali da to zavisi od toga gde se kartica koristi.

- Ono što bi bila naša preporuka kod plaćanja karticom jeste da karticu za plaćanje koristimo kod trgovaca na POS terminalima. Kada koristimo karticu, treba prvo da vidimo, postoje nalepnice koje označavaju određenu marku kartice, tako da kažem. Drugo, treba da proverimo i da li svi prodavci primaju našu karticu. Ako smo već prinuđeni da podižemo gotovinu sa bankomata, u tom slučaju se naplaćuju provizije - istakao je Đukić za Javni servis Srbije i dodao da su provizije uglavnom veće za kreditne nego za debitne kartice.

Provizije za plaćanje karticom u inostranstvu i do 3 odsto

Provizije za podizanje novca sa bankomata, inače, zavise od kartice koju koristite, i od banke do banke, i s tim u vezi kreću se od 1 do 3 odsto. Često umesto provizije postoje i fiksne naknade koje iznose od od 3-5 evra po transakciji ukoliko podižete manji iznos. Za istu uslugu na šalteru banke u inostranstvu se naplaćuje provizija od 3-5 odsto, odnosno, od 3-5 evra po transakciji. Treba reći i da ovaj iznos varira od banke do banke.

Koristan savet može da bude i da pre nego što podignete novac sa bankomata, dobro razmislite koliko vam je novca potrebno do kraja letovanja, jer ako se provizija plaća po transkaciji, onda će vas svako podizanje novca koštati.

Na primer, ako podižete 5 puta po 20 evra i ako je provizija 2 evra po transkaciji, platićete ukupno 10 evra za sve transkacije, dok ćete platiti samo 2 evra provizije ukoliko odjednom podignete 100 evra, navode u jednoj banci.

U NBS kažu i da kod plaćanja karticom u inostranstvu kartice treba oprezno koristiti, da nikome ne treba da se daje PIN kod.

Nikola Đukić je naveo da bi pre polaska na put u inostranstvo trebalo kontaktirati sa bankom i raspitati se o uslovima korišćenja platnih kartica u drugim zemljama, a ukoliko se kartica tokom putovanja izgubi ili je bankomat "proguta", treba da se javimo matičnoj banci.

Plaćanje karticom u inostranstvu: Nije isto da li je vezana za dinarski ili devizni račun

Ako je kartica vezana za dinarski račun, postoje troškovi konverzije valute. Oni se razlikuju od banke do banke i u proseku iznose jedan do dva odsto od transakcije. U ovom slučaju banka će prilikom transkacije prvo izvršiti konverziju valuta, a onda rezervisati sredstva na vašem računu u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti.

S druge strane, ako imate devizni račun u istoj valuti povezan sa vašom platnom karticom, takvih troškova neće biti. Ukoliko vršite plaćanje u valuti koja je različita u odnosu na valutu na vašem deviznom računu, banka će u tom slučaju vršiti konverziju i ponovo ćete imati proviziju.

Na primer, ako plaćate u dolarima sa deviznog računa u evrima, banka će prvo vršiti konverziju dolara u dinare, pa dinare u evre, ato recimo na 20 evra može koštati i do dva evra.