Pre dva dana preminuo je Đorđe Mihailović višedecenijski čuvar srpskog groblja u Solunu, čuveni srpski vitez i čuveni srpski heroj, kako to mnogi kažu. Bio je treća generacija Mihailovića, čuvara i više od pola veka dočekivao je potomke stradalih Srba.

Đorđe Mihailović bio je čuvar srpskog groblja Zejtinlik u Solunu, a profesor dr Aleksandar Rastović, koji je i upoznao čika Đorđa, podelio je za Pink svoje poslednje sećanje na njega.

- To je bilo pre tri godine, uoči korone. Bio sam na naučnom skupu u Solunu i onda sam, naravno kao istoričar, ali i kao građanin Srbije obišao naše vojničko groblje u Solunu, odnosno na Zejtinliku. Imao sam priliku da razgovaram sa tom osobom koja je zaista ceo svoj život posvetila čuvanju uspomene na veliki broj, preko 7.400, sahranjenih srpskih vojnika, mladih ljudi koji su sa 16, 17 godina dali svoj život za odbranu svoje otadžbine - priča Rastović i dodaje:

- Iako u visokim godinama on je svoj posao radio tako predano i posvećeno kao da je prvi dan na svom radnom mestu. Zadivila me ta njegova ljubav prema Srbiji, taj patriotizam i ta posvećenost koju je on pokazivao. Preko 60 godina koliko je obavljao tu svoju odgovornu dužnost i bio je spreman da uvek odgovori na sve posete i ljude koji su dolazili. Mladi ljudi, stariji ljudi, Srbi, ali i mnogi drugi građani drugih zemalja koji su dolazili da odaju počast našim stradalim vojnicima, koji su opet kažem dali svoj život za svoju otadžbinu. Rastović ističe da je to primer kako se pokazuje ljubav prema svojoj otadžbini i svojevrsni patriotizam koji je, naš veliki prijatelj pokazivao tokom šest decenija, obavljajući svoju dužnost.

- To je ta kultura sećanja koja je važna da se podsećamo uvek, posebno za mlade generacije koje dolaze, kako se brani svoja otadžbina. Jer svi ti mladi ljudi koji su dali svoj život imali su samo 16, 17 ili 18 godina. Nesebično su svoj život posvetili odbrani svoje otadžbine. To je taj ta kultura sećanja koja je veoma važna da jednostavno se uvek sećamo i odajemo počast tim ljudima. Zahvaljujući njima, evo mi uživamo tu našu slobodu - rekao je Rastović i dodao da je naša država takođe prepoznala kulturu sećanja.

- Vlada Republike Srbije i predsednik Republike neprestano ističu, poslednjih nekoliko godina. Jer imamo zaista veoma burnu istoriju. Imamo puno događaja iz naše prošlosti, novije i starije prošlosti.

Rastović napominje da su to sećanja na one slavne dane iz Balkanskih ratova koji su neposredno prethodili Prvom svetskom ratu, zatim Prvi svetski rat, gde je naš narod dao velike žrtve.

- Između 1, 1 i 1,3 miliona ljudi je poginulo, pre svega mladih ljudi, za odbranu svoje otadžbine. Naravno, to je ta kultura sećanja vezana i za Drugi svetski rat i užasni genocid koji je počinjen nad srpskim narodom, pre svega na prostoru takozvane Nezavisne Države Hrvatske. I to je, rekao bih primer, kako država se odnosi prema svojim poginulim. Onim ljudima koji su dali svoj život za odbranu otadžbine - zaključuje Rastović.