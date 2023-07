Vesić sa generalnim direktorom Alstoma za centralnu i istočnu Evropu: Izgradnja metroa veoma važna za Srbiju

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ugostio je danas generalnog direktora za centralnu i istočnu Evropu francuske kompanije Alstoma Antonia Morena, sa kojim je razgovarao o dinamici realizacije projekta igradnje Beogradskog metroa.

Kompanija Alstom je, na osnovu Memoranduma o razumevanju sa Gradom Beogradom, osmislila dizajn vagona budućeg metroa, o kojem su se građani izjašnjavali prošle godine.

Ministar Vesić je istakao da je izgradnja Beogradskog metroa republički projekat, što pokazuje da je veoma važan za Srbiju, dodajući da se raduje potencijalnom učešću Alstoma i u nekim budućim infrastrukturnim projektima.

On je napomenuo da Srbija samo ove godine izdvaja 3,6 milijarde evra samo za oblast infrastrutkure i predstavio projekte u oblasti železničkog saobraćaja, navodeći da je razvoj brzih pruga i premrežavanje i povezivanje prugama, jedan od prioriteta.

U tom smislu, naveo je da se radi nastavak brze pruge Beograd – Budimpešta, na deonici Novi Sad – Subotica sa srpske strane, dok traju radovi od granice do glavnog grada Mađarske. Deo pruge kroz Srbiju kojim će se ubuduće vozovi kretati brzinom 200 kilometara na sat, biće završen do kraja naredne godine.

Pomenuo je predstojeću rekonstrukciju pruge Beograd – Niš, vrednu 2,7 milijardi evra, za koju je Srbija dobila najveći grant od EU od 610 miliona evra. Takođe, ukazao je da bi ta pruga trebalo da bude produžena do Preševa, zatim i do Skoplja, a u perspektivi i do Soluna, Istanbula i Tirane.

Kazao je i da je u planu rekonstrukcija pruga od Beograda preko Zagreba do Ljubljane, i dalje ka Beču ili Veneciji, te obnova pet regionalnih pruga u Srbiji, kao i železničkog pravca ka Raški i Kosovskoj Mitrovici, i pruge ka Grnoj Gori, Beograd – Bar.

On je pozvao Alstom da se, kao i sve druge kompanije koje to žele, jave na tendere koji će biti raspisani u oblasti izgradnje i rekonstrukcije železnica.

Moreno je rekao da je za Alstom projekat metroa strateški projekat, a saradnja sa Srbijom od izuzetnog značaja, te da su zainteresovni za ulazak na srpsko tržište.

On je, u ime francuske kompanije, izrazio ineteresovanje za nasatavak saradnje sa Srbijom i ulaganja u oblast železnice, pre svega, na projektu gradskih železnica i buduće veze od centra grada do beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ i budućeg Nacionalnog stadiona i iložbenog prostora EXPO 2027.