SRBIJA I BIH BIĆE POVEZANE SA DVA AUTO-PUTA! Vesić: 'Naša zemlja i region ovakvim projektima postaju bliži'

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da su infrastrukturni projekti važni za regionalno povezivanje i naveo da će Srbija, primera radi, sa Bosnom i Hercegovinom biti povezana sa dva autoputa i dve brze saobraćajnice, dodajući da će se raditi rekonstrukcija železničke pruge između Beograda i Sarajeva.

Vesić je, gostujući na televiziji, podsetio da je u toku izgradnja deonice Sremska Rača-Kuzmin, u okviru projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo i izrazio uverenje da će u narednim godinama ceo taj auotput biti izgrađen.

Naveo je da će se graditi i autoput od Požege do Kotromana i dodao da će do kraja godine biti završena deonica autoputa "Miloš Veliki" do Požege, te da će se onda nastaviti do Kotromana.

- To je veoma zahtevan put dugačak 62 kilometra i njegovom izgradnjom ćemo se povezati sa Kotromanom, ući u BiH i imati dva autoputa ka toj državi - rekao je Vesić.

Podsetio je da se radi brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica i naveo da će u oktobru ove godine biti završen deo između Rume i Šapca, a do kraja sledeće godine i deo do Loznice, te da će se raditi i odvojak za Badovince.

- To znači da ćemo sa BiH biti povezani sa dve brze saobraćajnice i dva autoputa - rekao je Vesić i dodao da je realno da to bude gotovo za dve godine, osim autoputa Požega-Kotroman za koji je završeno projektovanje i tek treba da počne da se gradi.

Vesić je podsetio da će se raditi i rekonstrukcija železničke pruge Beograd-Ruma-Zvornik-Doboj-Sarajevo i dodao da je mnogo važno da se to uradi jer bi to bila veza brzom prugom između Beograda i Sarajeva na kojoj vozovi idu 120 kilometara na sat, kao i zbog toga što bi to bitno pospešilo ekonomske veze Srbije i BiH i veze dva naroda.

Naveo je da je Srbija kod Evropske unije aplicirala i za prugu Beograd-Šid, za 50 odsto granta, kao i za prugu od Pančeva prema Zrenjaninu, Kikindi, Senti za šta je takođe traženo 50 odsto granta.

Vesić je rekao da se nada da će EU nagraditi ovakvo regionalno povezivanje i da će taj grant biti i veći.

Naveo je da je, kada je u januaru boravio u Briselu, komesarki za transport rekao da EU možda Srbiju posmatra kao kandidata za članstvo, ali da je Srbija, kada je u pitanju ta oblast, praktično članica EU, jer se do delova Unije ne može, a da se ne pređe preko Srbije, zbog čega bi po pitanju transporta trebalo da nas tretiraju kao državu članicu.

Istakao je da EU mnogo ulaže kada je u pitanju transport u Srbiji, posebno železnički.

- Bilo bi veoma dobro da uradimo projekte sa BiH. Takođe, čeka nas i jedan zajednički projekat sa Severnom Makedonijom, a to je nastavak pruge od Niša prema Skoplju - rekao je Vesić i dodao da se priprema i zajednički projekat sa Bugarskom koji podrazumeva vezu od bugarske luke Vidin prema Zaječaru i Negotinu.

Time će Bugarska dobiti još jedan izlaz prema Evropi uz prugu Niš-Dimitrovgrad čija će rekonstrukcija, kako je rekao, početi u avgustu.

Osim toga, naveo je da sa mađarskim partnerima već pokrenut postupak pred Evropskom komisijom za prugu Subotica-Baja, tako da će Srbija i Mađarska imati četiri projekta što je veoma dobro.

Vesić je rekao da je srećan što sa svim kolegama iz regiona funkcioniše besprekorno i brzo se dogovara oko projekata.

Brza pruga

Dodao je da će tokom jula, najkasnije avgusta biti organizovan sastanak ministara transporta Srbije, Mađarske, Severne Makedonije, Bugarske, Grčke i Turske, te dodao da će na tom skupu biti i komesarka za transport EU.

- Razgovaraćemo o proširenju brze pruge od Skoplja prema Grčkoj, Turskoj i Bugarskoj jer nam je važno da ceo Zapadni Balkan bude prekriven brzim prugama - rekao je Vesić.

Naveo je da su ovo dugoročni projekti koji ne mogu da se završe u jednom mandatu zbog čega je važno da budu nacionalno prihvaćeni jer, kako kaže, projekti infrastrukture nemaju veze sa politikom.

- Politikom možete da date veći akcenat da želite više toga da radite, kao što mi sada radimo u Srbiji, ali to ne znači da ćete završiti sve te projekte. Ja sada završavam neke projekte koje su moji prethodnici započeli, a neko će posle mene završavati projekte koje sam ja započeo, ali tome svi treba da se radujemo jer naša zemlja i region ovakvim projektima postaju bliži - zaključio je Vesić.