STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS! Poznato kada tačno stiže 'Lucifer' - temperaturu diže na 40 stepeni

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da nam sledeće nedelje stiže pravi afrički talas i donosi nam temperature do 37 stepeni, dok nas krajem meseca čeka čak do 40 stepeni!

- Leto je uveliko počelo po svim kriterijumima-meteorološkim, kalendarskim, ali i kada su vremenski uslovi u pitanju. Imali smo prvi toplotni talas, veoma visoke temperature, ali i letnje pljuskove i oluje praćene nepogodama, kao i poplave.

Narednih dana očekujemo smenu sunčanih i oblačnih intervala, promenljivo i nestabilno vreme. Do vikenda biće uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji i praćeni nepogodama i gradom. Za vikend doći će do stabilizacije vremena, prestanka padavina i razvedravanja. Vetar slab u drugoj polovini nedelje povremeno umeren severozapadni. Tokom ove nedelje zadržaće se umereno toplo letnje vreme sa najnižom jutarnjom od 14°C do 19°C a najvišom dnevnom od 27°C do 32°C - kaže Ristić i dodaje:

- Početkom sledeće sedmice u naše predele stiže nešto topliji vazduh iz oblasti Afrike i donosi novi toplotni talas i utisak pravog letnjeg vremena, sa maksimalnom temperaturom od 32°C do 37°C.

Prema njegovim rečima u drugoj polovini jula uticaj afričkog anticiklona na vreme u Srbiji biće sve jači.

- Ovo jezgro vrelog afričkog vazduha, nazvano Lucifer, podići će temperaturu u našoj zemlji oko 20. jula i do 40°C, pa tih dana očekujemo pravu letnju žegu. Prema sadašnjim prognozama, Lucifer će na vremenske prilike u našoj zemlji uticati do 26. jula, kada očekujemo i kraj tog toplotnog talasa - ističe Ristić.

Dodaje i da gde ima visokih temperatura i dosta vlage, postoji i rizik od nastanka vremenskih nepogoda.

- Sa porastom toplote u atmosferi, raste i energija potrebna za razvoj olujnih ćelija, koje se mogu prostirati i do 10-15km u visinu. Ono što se dešava jeste da, na samom kraju toplotnog talasa, velika količina toplote i vlage stacionira u nižim slojevima atmosfere.

Sa prvim prilivom nešto svežijeg i manje stabilnog vazduha, taj topao vazduh se podiže i dolazi do oluja praćenih grmljavinom, često nepogodama i gradom.

Dakle, prema trenutnim dugoročnim prognozama, u julu možemo očekivati natprosečne temperature u okviru toplotnih talasa, ali neće izostati ni ekstremne vremenske pojave poput oluja sa grmljavinom i nepogodama - zaključio je Ristić.

