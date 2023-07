POZNATO I TAČNO VREME! Đorđe Mihailović biće sahranjen u porodičnoj grobnici u Solunu

Dobili smo dozvolu za to od grčkih vlasti. To je bila i deda Đorđeva želja, rekao je ambasador Srbije u Grčkoj

Đorđe Mihailović, čuvar srpskog vojnog groblja Zejtinlik u Solunu, biće sahranjen u četvrtak u Solunu u 12 sati po lokalnom vremenu, potvrdio je za Tanjug ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasojević. Kako je rekao on će, po sopstvenoj želji, biti sahranjen u grobnici pored svog oca i dede.

"Dobili smo dozvolu za to od grčkih vlasti. To je bila i deda Đorđeva želja", rekao je Spasojević. On je naglasio i da će odlukom vlade u Atini, deda Đorđu biti odata vojna počast.

"Sve što ide uz te prilike, a sviraće počasni orkestar gardista", rekao je ambasador. Dodao je da će u ime Vlade Srbije deda Đorđa na poslednji počinak ispratiti državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić.

U utorak je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potvrdilo Tanjugu da će država Srbija snositi sve troškove sahrane Mihailovića. Đorđe Mihailović, koji je čuvao sećanje na stradanje srpskih vojnika na Solunskom frontu kao "sveti gral i luču života", preminuo je u nedelju u 96. godini. On je rođen u Solunu 1. maja 1928. godine.

