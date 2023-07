ZEMLJOTRES U SRBIJI: Potres registrovan u OVOM GRADU! Tlo već danima ne miruje

Kako je objavljeno na sajtu Seizmološkog zavoda sve se desilo u 6.55 sati

Nešto pre 7 časova zemljotres je pogodio Kragujevac.

Zemljotres je bio jačine 1, 7 stepeni po Rihteru i na dubini od 5 kilometara.

Ovaj deo Srbije se u poslednjih nekoliko dana često trese.

Tlo u Srbiji treslo se 3. jula Aleksandrovcu, a i u prethodnih desetak dana u Kraljevu.

Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dragan Milovanović za Telegraf.rs kaže da, ipak, nema razloga za strah i paniku, iako se radi o područijima koja su podložna čestim potresima.

- To je jedna stara, drevna zona još iz doba Jure kada je ovde bio okean Tetis i to su sada prostori duž kojih se najlakše oslobađa energija. Kreće od Kraljeva, Kopaonika, pa ide dole na Grčku, Tursku pa do Himalaja, a gore uzbrdo ide prema Bosni, Banjaluci i čak do Italije, da ne kažem do Zagreba - to je čuveni alpsko-himalajski pojas i prostor na kojem se potencijalno očekuju zemljotresi - rekao nam je profesor Milovanović.

