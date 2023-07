RAVNI TABANI KOD DECE SU UROĐEN PROBLEM! Doktor za Pink detaljno objasnio KAKO SPREČITI KOMPLIKACIJE: Dovoljne su samo 2 VEŽBE (VIDEO)

Direktor Doma zdravlja "Vest medik" Vladan Jovićević je govoreći o problemu ravnih tabana objasnio da on može biti urođen i stečen.

- Kada je reč o naslednom problemi, uglavnom su očevi ti koji imaju ravne tabane. To je izuzetna slabost tog ligamentnog potpornog aparata svoda stopala - naveo je Jovićević i dodao da sva deca imaju ravne tabane i da se to toleriše kao normalno do treće godine.

Prema njegovim rečima, ukoliko se do pete godine ne formira taj svod, onda možemo da govorimo o ravnim tabanima.

- Ako je ligamentni potporni aparat suviše labav stopalo se ne podiže, ne formira se svod i stopalo ne dobija normalno, anatomski fiormiranu poziciju. Kada je reč o stečenom problemi, to se viđa kod ljudi koji stoje duže ili imaju prekomernu težinu, kao i kod žena koje su imale više trudnoća - naveo je Jovićević za Pink.

Naglasio je i značaj izbora adekvatne obuće, kao i fizičke aktivnosti, ističući da ovaj problem može ostaviti posledice na kompletno držanje.

- Najjednostavnija vežba je hodanje na prstima i skupljanje klikera - dodao je Jovićević.

Autor: